عفونتهای تنفسی از شایع ترین علل مراجعه کودکان به اورژانس است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر سیاری امروز در سومین همایش سراسری اورژانس های طب کودکان در تالار ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تشنج را دومین علت مراجعه کودکان به اورژانس ‌ها دانست و افزود: آپاندیسیت نیز از شایع ‌ترین علل دل درد کودکان به شمار می رود.

دبیر علمی سومین همایش اورژانس ‌های طب کودکان، با بیان اینکه طب اورژانس اطفال یا فوریت‌ های پزشکی اطفال به مواردی اطلاق می ‌شود که سلامت کودک را به مخاطره انداخته و خطر مرگ را برای آنان در پی دارد، گفت: عفونتهای تنفسی و اسهال، از شایع ‌ترین علل مراجعه کودکان به اورژانس است.

وی وقوع حوادثی همچون تصادفات، سقوط از ارتفاع، گزش حشرات، مسمویت‌ های دارویی، خشونت و یا غرق شدن در آب را، از شایع ‌ترین علل مرگ و میر کودکان زیر 5 سال عنوان کرد.

سیاری ادامه داد: تشنج دومین علت مراجعه کودکان به اورژانس ‌ها است که طبق آمار در سال 10 درصد کودکان به دلایلی چون چرک مغزی و چرک خونی، خونریزی مغزی، ضربه مغزی، خوردن مواد سمی دچار حملات تشنج می ‌شوند که تشخیص آنها بسیار مشکل بوده و احتیاج به دقت فراوان دارد. در همین راستا، نیز 90 درصد مادران این کودکان تفکر فوت کودک خود را در ذهن دارند که این خود، کار را مشکل ‌تر می ‌کند.

وی تصریح کرد: همچنین این افراد گاهی به علت وجود اختلالات هوشیاری در کودکان به اورژانس‌ها مراجعه می‌کنند. در حالی که این مسئله به دلیل عواملی چون مسمومیت، بیماری‌های کلیوی، بیماری‌های مغزی یا متابولیک و یا از بیماری‌هایی کبد ناشی می‌شود که بسیار نگران کننده است.

سیاری با تاکید بر اینکه اختلالات شوک به دنبال عفونت، کاهش فشار خون و کاهش خون رسانی به اندام‌ها و ارگان‌ها بروز می‌کند، افزود: این اختلالات باعث درگیر شدن مغز، قلب، کلیه، دستگاه گوارش، خون‌ریزی، حساسیت و آلرژی می‌شود که چنانچه به سرعت به بیمار رسیدگی نشود، شوک غیر قابل برگشت بوده و منجر به فوت کودک خواهد شد.

دبیر علمی سومین همایش اورژانس ‌های طب کودکان خاطرنشان کرد: چنانچه دل درد کودک بیش از سه ساعت به طول بیانجامد، کودک باید توسط پزشک مورد معاینه قرار گیرد که آپاندیسیت از شایع ‌ترین علل دل درد کودکان محسوب می ‌شود که نیاز به جراحی دارد. از لحاظ شایع ‌ترین بیماریهای طبی نیز می‌ توان به بیماریهای التهاب روده اشاره کرد.

وی با بیان اینکه نوزادان جزو آسیب پذیرترین گروه محسوب می شوند، یادآور شد: کم وزنی، اشکالات زایمانی، عفونتهای داخل رحمی، بیماریهای مادر و نوزاد و یا زردی بالاترین درصد مرگ و میر نوزادان در دنیا را تشکیل می‌دهند.

این فوق تخصص گوارش کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای پیشگیری از حوادث و خطرات در کودکان توصیه کرد: والدین باید بسیار مراقب کودکان خود بوده و از دسترس قرار دادن دارو، سموم، اجسامی که کودک آن‌ها را می بلعد (مانند باتری، سکه و...) خودداری کنند. همچنین در هنگام بروز خطر آرامش خود را حفظ کرده تا باعث به خطر افتادن سلامت کودک خود نشوند.

وی تصریح کرد: والدین در صورت مشاهده علایمی چون مشکلات تنفسی مانند سیاه شدن لب‌ ها، دست‌ ها، سرد شدن بدن، نبض ضعیف در کودکان، باید به پزشک مراجعه کنند. همچنین درهنگام تشنج، کودک را به پهلو خوابانده و اگر شی در دهان اوست، آن را خارج تا موجب خفگی کودک نشده و بلافاصله او را به مراکز درمانی منتقل کنند.