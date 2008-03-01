60 درصد از حادثه دیدگان چهارشنبه سوری 15 تا 25 ساله بودند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا دهقان پور در دومین همایش شهر ایمن با مشارکت شهروندان که صبح امروز در سالن اجتماعات ستاد مرکزی سازمان آتش نشانی تهران برگزار شد ، افزود: در سال گذشته بر اساس آمار در مقایسه با سال 84 شاهد کاهش رشد حوادث بودیم به صورتی که در ماموریت های چهارشنبه سوری در سال 84 ، 122 مورد ماموریت و در سال 85، 81 مورد ماموریت انجام شد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه امسال با تلاش های گسترده و فرهنگ سازی، این حوادث از سال گذشته کمتر خواهد بود، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در تمامی میادین که به مراکز پر ازدحام نزدیک است، آمبولانس و اتوبوس های مجهز با حضور پزشک برای دسترسی به افراد حادثه دیده مستقر خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه 60 درصد از حادثه دیدگان چهارشنبه سوری سال گذشته را افراد 15 تا 25 سال تشکیل دادند ، گفت: برای گروه های دانش آموزی به عنوان گروه های هدف برنامه ریزی اساسی انجام شده است تا بتوانیم با کنترل آنها مانع بروز بسیاری از خطرها و اتفاقات شویم.

مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران در این همایش گفت: باید در بحث شهرسازی به رویکرد ایمنی مدار توجه شود از طرفی در بعد مدیریتی نیز باید نگاه ما ایمنی محور و ایمنی مدار باشد.

وی با اشاره به نقش مهم شهروندان در کنترل این وقایع گفت: می توانیم با تدوین یک برنامه ریزی آموزشی و فرهنگی ، ضریب ایمنی شهر را بالا ببریم در این شرایط تمامی نظام های آموزشی شامل آموزش و پرورش، دانشگاه ها و حتی نظام آموزشی خانواده دارای مسئولیت هستند.

عضو شورای شهر تهران گفت: موضوع چهارشنبه سوری یک پدیده اجتماعی است و باید قبول کنیم که امروزه تبدیل به تهدید شده و ایمنی جامعه را مورد خطر قرار داده است که با اصلاح نگاه جامعه به این نوع مراسم ها می توان جلو بسیاری از اتفاقات ناخوشایند را گرفت.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت ایمنی در شهر، گفت: دو رویکرد در این زمینه وجود دارد یکی رویکرد از بالا به پایین که ما می گوییم و مردم اجرا می کنند که این مدیریت مشارکت ناپذیر است و دیگر مدیریت محله ای است که در اینجا رویکرد مشارکت مردمی معنی پیدا می کند.

طلایی افزود: با تاکید بر فعالیت های آموزشی و اصلاح نگرش ها می توانیم با کمترین هزینه به بیشترین دستاورد در ایجاد آرمان شهر ایمن برسیم.

عضو شورای شهر تهران گفت: علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته اما باز هم شهر تهران به صورت عام فاقد سطح قابل قبولی از ایمنی است.