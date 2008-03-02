بیانیه منفعلانه شورای امنیت درباره جنایتهای صهیونیستها در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت پس از پنج ساعت رایزنی که به درخواست ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برگزار شد، تنها به صدور بیانیه ای بسنده کرد.

"ویتالی چورکین" سفیر روسیه در سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت در ماه جاری پس از برگزاری نشست فوق العاده این شورا، بیانیه صادره را قرائت کرد.

در این بیانیه بدون تفاوت قائل شدن میان جنایتهای هولناک اشغالگران قدس و عملیات تلافی جویانه مبارزان فلسطینی آمده است : اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضرورت توقف فوری خشونتها از سوی تمام طرفها تاکید و از کشته شدن غیر نظامیان در جنوب فلسطین اشغالی و غزه ابراز نگرانی می کنند.

در ادامه بیانیه آمده است : نباید به خشونت اجازه داد روند سیاسی میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین با هدف تحقق راه حل دودولتی را متوقف کنند.

پیش از این نیز شورای امنیت نشستهایی را درباره اوضاع نوارغزه برگزار کرده بود، اما این شورا به دلیل کارشکنیهای آمریکا نتوانست پیش نویسی را تصویب کند که در آن جنایتهای رژیم اسرائیل در نوارغزه محکوم شود.

شمار شهدای فلسطینی ناشی از حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی از روز گذشته تا کنون به بیش از 60 نفر رسیده است.