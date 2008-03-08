اختصاص 30 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات فرودگاهی

اصغر کتابچی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: از محل بودجه یکصد میلیارد تومانی تکمیل پروژه های نیمه تمام فرودگاه ها، 30 میلیارد تومان به خرید تجهیزات فرودگاهی اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: خرید ماشینهای آتش نشانی استاندارد فرودگاه ها، دستگاه های X ray و gait way به منظور تامین امنیت فرودگاه ها و خرید ماشینهای برف روب، تجهیزات کمک ناوبری و ... از جمله تجهیزات مورد نیاز فرودگاه های کشور است.

کتابچی همچنین گفت: فعالیتهای لازم برای انتقال پروازهای داخلی شرکت هواپیمایی هما به ترمینال شماره 2 فرودگاه مهرآباد در حال انجام است و زمان دقیق افتتاح آن اعلام خواهد شد.