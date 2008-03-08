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۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۵

کتابچی به مهر خبر داد:

اختصاص 30 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات فرودگاهی

اختصاص 30 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات فرودگاهی

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور از خرید 30 میلیارد تومان تجهیزات فرودگاهی در سال 87 خبر داد.

اصغر کتابچی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: از محل بودجه یکصد میلیارد تومانی تکمیل پروژه های نیمه تمام فرودگاه ها، 30 میلیارد تومان به خرید تجهیزات فرودگاهی اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: خرید ماشینهای آتش نشانی استاندارد فرودگاه ها، دستگاه های X ray و gait way به منظور تامین امنیت فرودگاه ها و خرید ماشینهای برف روب، تجهیزات کمک ناوبری و ... از جمله تجهیزات مورد نیاز فرودگاه های کشور است.

کتابچی همچنین گفت: فعالیتهای لازم برای انتقال پروازهای داخلی شرکت هواپیمایی هما به ترمینال شماره 2 فرودگاه مهرآباد در حال انجام است و زمان دقیق افتتاح آن اعلام خواهد شد.

کد مطلب 648549

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