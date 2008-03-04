"دور از او" بهترین فیلم کانادا شد

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد مراسم اعطاء جوایز جینی سال 2008 روز دوشنبه در تورنتو برگزار شد و درام "دور از او" درباره زنی مبتلا به آلزایمر جوایز بهترین فیلم و کارگردان کانادایی را از آن خود کرد.





کریستی و پینست در صحنه‌ای از فیلم "دور از او"

جولی کریستی بازیگر اصلی این فیلم نیز که اخیرا نامزد اسکار بود، جایزه جینی بهترین بازیگر زن را به خانه برد و گوردون پینست برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد. فیلم "دور از او"ساخته پولی بازیگر و کارگردان 29 ساله در مجموع در هفت رشته نامزد بود که در تمام رشته ها برنده جایزه شد. این فیلم برای دریافت جایزه اصلی با فیلم‌های "عصر تاریکی"، "دور از او"، "اروپایی، یک فیلم بدون اسلحه"، "قول‌های شرقی" و "با شیطان دست بده" رقابت داشت.

تریلر "قول‌های شرقی" با بازی ویگو مورتنسن که داستانی درباره مافیای روسی در لندن است، جوایز بهترین فیلمنامه غیراقتباسی (استیون نایت) و بهترین بازیگر مرد نقش مکمل (آرمین مولر- اشتال) را برد. تعدادی از همکاران قدیمی کراننبرگ نیز در بخش های فنی برنده جایزه شدند. پیتر سوشیتزکی جایزه بهترین فیلمبرداری را از آن خود کرد، رانلد ساندرز برنده جایزه جینی بهترین تدوین شد و هوارد شور نیز جایزه بهترین موسیقی متن را برد. "قول‌های شرقی" در 12رشته نامزد اسکار بود.

درام "با شیطان دست بده" ساخته راجر اسپاتیسوود که در 12 رشته نامزد دریافت جایزه بود تنها در بخش بهترین ترانه برنده جایزه شد. کمدی "جانو" ساخته جیسن ریتمن فیلمساز کانادایی یکی دیگر از فیلم‌هایی بود که به خاطر نداشتن سرمایه‌گذار کانادایی در جوایز جینی امسال نادیده گرفته شد.

برخلاف سال‌های قبل که فیلم‌های کانادایی فرانسوی‌زبان غالب فهرست جوایز آکادمی سینما و تلویزیون کانادا را تشکیل می‌دادند، امسال فیلم‌های انگلیسی زبان چنین جایگاهی داشتند. فهرست برندگان جوایز جینی در بخش‌های اصلی به شرح زیر است:

فیلم: "دور از او"

کارگردانی: سارا پولی، "دور از او"

بازیگر مرد: گوردون پینست، "دور از او"

بازیگر زن: جولی کریستی، "دور از او"

بازیگر مرد نقش مکمل: آرمین مولر- اشتال، "قول‌های شرقی"

بازیگر زن نقش مکمل: کریستن تامپسن، "دور از او"

فیلمنامه غیراقتباسی: استیو نایت، "قول‌های شرقی"

فیلمنامه اقتباسی: سارا پولی، "دور از او"

کارگردانی هنری / طراحی صحنه: راب گری، جیمز ویلکاک، "فیدو"

طراحی لباس: کارلو پوجولی، کازوکو کوروساوا، "ابریشم"

فیلمبرداری: پیتر سوشیتزکی، "قول‌های شرقی"

بهترین تدوین: رانلد ساندرز، "قول‌های شرقی"

بهترین موسیقی: هوارد شور، "قول‌های شرقی"

بهترین ترانه: والانجا کوجا، دیوید هیرشفلدر برای "کایا" برای فیلم "با شیطان دست بده"

بهترین صدا: استیوارت ویلسن، کریستین کوک، اورست سوشکو، مارک شیفکویتس، "قول های شرقی"

بهترین تدوین صدا: وایان گریفین، رابرت برتولا، تونی کوری، گورو کویاما، مایکل اوفارل، "قول های شرقی"

بهترین مستند: "شهر تابان"، گری برنز، جیم براون، بانی تامپسن، شرلی ورکرویز

بهترین انیمیشن: "مادام توتلی ـ پوتلی"، کریس لاویس و ماسیک شربووسکی