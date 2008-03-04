3 رکورد ملی رده سنی در 5 ماده نخست جابجا شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در آغاز مرحله چهارم و پایانی لیگ برتر شنا شناگران تیم های نفت امیدیه ، گرگان تابلو و هیئت شنای قزوین به برتری دست یافتند و سه رکورد ملی در رده های سنی به شرح زیر جابجا شد.



* در ماده 200 متر کرال پشت رده سنی 13-14 سال پوریا مالدار قصری با زمان 52/19/02 دقیقه موفق شد رکورد پیشین این ماده را که در مرحله اول لیگ امسال (41/20/02 دقیقه ) جابجا کرده بود به میزان 89 صدم ثانیه ارتقاء بخشد.



* در ماده 100 متر کرال پشت و در رشته 100در4 متر مختلط تیمی (در رشته های تیمی دراولین ماده ای که استارت زده می شود رکورد گیری انجام می شود) رهام پیروانی از تیم تربیت بدنی فارس با زمان 55/18/01 دقیقه رکورد پیشین این ماده را که در مرحله قبل لیگ کسب کرده بود (83/19/01 دقیقه) به میزان 1 ثانیه و 28 صدم ثانیه بهبود بخشید.



* در ماده 100در4 متر مختلط تیمی رده سنی 17-15 سال شناگران تیم گرگان تابلو (پدرام مالدار قصری، مهران فرج زاده، امیر رضا ریاحی و پوریا جدیدی) موفق شدند با ثبت زمان 11/13/04 دقیقه رکورد پیشین این ماده را که متعلق به تیم منتخب کشور در مسابقات قهرمانی گروه های سنی آسیا (هنگ کنگ 2002) متشکل از (پوریا تبریزیان، بابک فرهودی، محمد علیرضایی و حمید ربیعی با زمان 24/15/04 دقیقه بود)، به میزان 2 ثانیه و 13 صدم ثانیه کاهش دهند.



- نتایج 5 ماده نخست مرحله پایانی لیگ برتر شنا به شرح زیر است:

• 200 متر کرال پشت : 1- شاهین برادران از نفت امیدیه با زمان 35/17/02 دقیقه 2- پدرام مالدارقصری از گرگان تابلو با زمان 37/18/02 دقیقه 3- پوریا مالدار قصری 52/19/02 دقیقه



• 50 متر آزاد: 1- محمد بیداریان از نفت امیدیه با زمان 11/24 ثانیه 2- پاشا وحدتی از کارتن مشهد با زمان 23/24 ثانیه 3- گامر دیلانچیان از گرگان تابلو با زمان 85 /24 ثانیه

• 200 متر قورباغه : 1- محمد کریم حسن آقایی از نفت امیدیه با زمان 75/41/02 دقیقه2 - سپهر افجه ای از گرگان تابلو با زمان 87/43/02 دقیقه 3-امیر شجاعی فر از تیم نفت امیدیه 07/44/02 دقیقه

• 400 متر آزاد: 1- سامان سالاری از نفت تهران با زمان 65/23/04 دقیقه 2- امین نوشادی از نفت تهران با زمان 65/22/04 دقیقه 3- سعید آشتیانی از هیئت شنای قزوین با زمان 89/17/04 دقیقه

• 100در4 متر مختلط تیمی : 1- تیم نفت امیدیه متشکل از(شاهین برادران، محمد کریم حسن آقایی، اشکان شرف زاده و محمد بیداریان) با زمان 61/12/04 دقیقه 2- تیم گرگان تابلو متشکل از (پدرام مالدار قصری، مهران فرج زاده، امیر رضا ریاحی و پوریا جدیدی) با زمان 13/11/04 دقیقه 3- تیم نفت تهران متشکل از (جمال چاوشی فر، احسان بخشمندی، امین نوشادی و سامان سالاری) با زمان 05/25/04 دقیقه



این رقابت ها عصر امروز و از ساعت 17 با برگزاری 5 ماده دوم (400 مترمختلط انفرادی، 100 مترآزاد، 50 مترکرال پشت ، 800 متر آزاد و 200 متر پروانه) پیگیری خواهد شد. مرحله چهارم و پایانی لیگ برتر شنای باشگاههای کشور در 20 رشته برگزار می شود . این مسابقات، فردا صبح (30/11-10 ) و بعدازظهر (30/18-17) در استخر آزادی پیگیری می شود و چهارشنبه شب 15 اسفند ماه، قهرمان پنجمین دوره لیگ برتر شنا معرفی خواهد شد.

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