آغاز احداث یک کتابخانه بزرگ برای کودکان در عسلویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون، کار احداث اولین کتابخانه و مرکز فرهنگی‌ هنری کانون در این بندر - که بیش از 30هزار نفر مردم بومی و 60هزار نیروی غیربومی و مهاجر در آن زندگی می‌کنند - با اعتبار اولیه یک میلیارد و 240 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شد.

این کتابخانه قرار است در ساختمانی با زیربنای 420 متر در زمینی به مساحت 1050 متر مربع امکاناتی مانند سالن کتابخانه، کارگاه‌های مختلف هنری و سالن نمایش با ظرفیت 90 صندلی را برای کودکان فراهم آورد.

مجری ساخت این مرکز فرهنگی که نخستین کتابخانه کانون در عسلویه به شمار می‌رود، سازمان مسکن و شهرسازی استان است. پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا اواخر سال آینده با صرف هزینه‌ای برابر با دو میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره‌برداری برسد.

به گفته غلامعلی قادریان مدیر کانون استان بوشهر این مرکز می‌تواند به رشد و شکوفایی استعدادهای فرهنگی هنری کودکان این منطقه و توسعه متوازن عسلویه کمک کند.

کانون استان بوشهر در حال حاضر 17 مرکز فرهنگی‌ هنری ثابت، سیار و پستی دارد که به 14هزار کودک و نوجوان این استان ساحلی خلیج فارس خدمات می‌دهد.