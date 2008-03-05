همایش پرورش خلاقیت و روشهای تربیتی تدریس در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، معاون آموزش و پرورش عمومی سازمان آموزش و پرورش این استان، بعد از ظهر امروز در این همایش، اظهار داشت: تبیین ماموریتهای اصلی گروه های آموزشی و پرورشی، ایجاد شرایط لازم و مناسب برای تبادل تجربه و تعامل افکار بین معلمان و توسعه توانمندیهای آنان از محورهای اصلی برگزاری این همایش است .

رحمان فاضلی اظهار داشت: خلاقیت در روشهای تدریس و فرآیند یاددهی و یادگیری باعث توسعه مهارتهای ذهنی و فیزیکی و در نتیجه دانستن و توانستن برای تدریس می شود .

وی بیان داشت: دانش آموزان ذوق اکتشاف دارند و با برنامه ریزی، ایجاد بسترهای یادگیری و توجه به یادگیرنده این توانمندی شکوفا می شود .

رئیس سازمان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز یادآور شد: توسعه روشهای تدریس، نوآوری و خلاقیت و پرورش تفکر ذهن خلاق از شاخصهای تحول در آموزش و پرورش است .

سیدعلی محمد دانشی عنوان کرد: گروه های آموزشی به عنوان سفیران دانایی نقش اساسی در ارتقاء فعالیتهای آموزش و پرورش دارند .