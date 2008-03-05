  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۰۴

همایش پرورش خلاقیت و روشهای تربیتی تدریس در یاسوج برگزار شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: همایش پرورش خلاقیت و روشهای تربیتی تدریس با حضور معاونین آموزش عمومی، کارشناسان آموزش راهنمایی و تکنولوژی و سرگروه های آموزش ابتدایی و راهنمایی 13 شهرستان و منطقه استان در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، معاون آموزش و پرورش عمومی سازمان آموزش و پرورش این استان، بعد از ظهر امروز در این همایش، اظهار داشت: تبیین ماموریتهای اصلی گروه های آموزشی و پرورشی، ایجاد شرایط لازم و مناسب برای تبادل تجربه و تعامل افکار بین معلمان و توسعه توانمندیهای آنان از محورهای اصلی برگزاری این همایش است.

رحمان فاضلی اظهار داشت: خلاقیت در روشهای تدریس و فرآیند یاددهی و یادگیری باعث توسعه مهارتهای ذهنی و فیزیکی و در نتیجه دانستن و توانستن برای تدریس می شود.

وی بیان داشت: دانش آموزان ذوق اکتشاف دارند و با برنامه ریزی، ایجاد بسترهای یادگیری و توجه به یادگیرنده این توانمندی شکوفا می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز یادآور شد: توسعه روشهای تدریس، نوآوری و خلاقیت و پرورش تفکر ذهن خلاق از شاخصهای تحول در آموزش و پرورش است.

سیدعلی محمد دانشی عنوان کرد: گروه های آموزشی به عنوان سفیران دانایی نقش اساسی در ارتقاء فعالیتهای آموزش و پرورش دارند.

وی یادآور شد: ارتقاء کیفیت با رویکرد خلاقیت، مستلزم صلاحیتهای حرفه ای، ایجاد بسترهای کیفیت بخشی و باور و بصیرت است.

کد مطلب 650416

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها