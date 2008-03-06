به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "سیمرغ" به مباحث پزشکی در ادبیات ایران همچون اشعار حافظ، اسطوره‌های شاهنامه و ... می‌پردازد. پخش این برنامه به سردبیری، نویسندگی و گویندگی فرشته حسنی و تهیه‌کنندگی سارا شریفی از 29 اسفند ساعت 6:15 صبح در رادیو سلامت شروع می‌شود و تا 13 فروردین ادامه دارد.

ـ برنامه "روایت سلامت" از 29 اسفند تا 13 فروردین به سردبیری و نویسندگی متین پارسا و گویندگی معصومه نوازانی از رادیو سلامت پخش می‌شود. در این برنامه نمایش‌هایی چون "طلوع"، "تولدی دوباره"، "جان"، "دستی از پر شاه توت"،‌ "بدون توقف"، "ماهی دم طلا"، "روزهای خوب زندگی"، "مادر و دختر"، "یک هدیه با ارزش"، "پدرم دوستم"، "اگر دوستم داری بگو"، "سالگرد طلایی"، "به جای پدر" و "آشنایان غریب" پخش می‌شود.

ـ برنامه "سبز زرد قرمز" از اول فروردین ساعت 7:30 صبح از رادیو سلامت شروع می‌شود و تا 13 فروردین ادامه دارد. در این برنامه قوانین راهنمایی و رانندگی یادآوری می‌شود.

ـ برنامه "بهاریه" از اول تا سیزدهم فروردین ساعت هشت صبح به سردبیری و و تهیه‌کنندگی شایسته جعفریان از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود. این برنامه به توصیه‌های روانشناسی درباره گذراندن تعطیلات اختصاص دارد.

ـ "بهار آمد" عنوان برنامه‌ای با رویکرد سلامتی است که از 29 اسفند تا 13 فروردین از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود. این برنامه به سردبیری و تهیه‌کنندگی سحر جولایی پخش می‌شود.

ـ برنامه "سفر بخیر" با رویکرد اطلاع‌رسانی به موضوعات سفر از قبیل ایمنی جاده‌ها، تغذیه در سفر، امدادرسانی در سفر و ... می‌پردازد. این برنامه به سردبیری و تهیه‌کنندگی زهرا سرمعلی‌پور از اول تا سیزدهم فروردین ساعت 10:15 از رادیو سلامت پخش می‌شود.

ـ برنامه "پیک بهاری" در ایام نوروز از رادیو سلامت پخش می‌شود. این برنامه شامل آیتم‌هایی چون محیط زیست، حوادث خانگی، روانشناسی ایجاد تغییر و تحول با توجه به شروع نوروز و ... است.

ـ "بوی بهار" عنوان جنگ شادی با هدف اطلاع‌رسانی به موضوعات علمی و ادبی است که در از اول تا سیزدهم فروردین ماه ساعت 13:30 از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود. این برنامه به سردبیری معصومه کاظمی روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "پا به پای بهار" از اول تا سیزدهم فروردین ماه ساعت 16 از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود. این برنامه به معرفی شهرهای توریستی همچون شیراز، اصفهان، مشهد و ... می‌پردازد.

ـ برنامه "موج زندگی" از 29 اسفند تا 13 فروردین ساعت 16:15 از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود. این برنامه به ویژگی‌های غذایی ایام نوروز می‌پردازد.

ـ برنامه "روز باشکوه" از دیگر برنامه‌های نوروزی رادیو سلامت است که به روز جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. برنامه "روز باشکوه" به سردبیری و تهیه‌کنندگی شهلا فراهانی از این شبکه روی آنتن می‌رود.