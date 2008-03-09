بلاتکلیفی انتشار اوراق مشارکت طرحهای آب و برق

به گزارش خبرنگار مهر پرویز فتاح امروز در یک نشست خبری با اشاره به سپری شدن زمستانی سخت و بی سابقه برای وزارت نیرو، گفت: با وجود سپری شدن تابستانی نرمال به لحاظ حرارت و مصرف در بخش آب و برق، زمستان سختی طی شد که در 10- 20 سال اخیر بی سابقه بوده است.

وزیر نیرو افزود: هماهنگی مطلوبی در این راستا میان وزارتخانه های نفت و نیرو شکل گرفت؛ این درحالی است که در تابستان مصرف گاز نیروگاه ها به بالای 140 میلیون مترمکعب رسید در زمستان نیز امسال روزانه مصرفی معادل 90 میلیوم مترمکعب داشتیم که با این وجود از سایر سوختها نیز برای نیروگاه ها بهره گرفتیم.

وی از جمله اقدامات وزارت نیرو در سال 86 را تفکیک معاونت ستادی از بخش تصدی گری، استقلال شرکتهای توزیع برق استانی، تصویب اساسنامه شرکتهای تولید برق دانست و تصریح کرد: اساسنامه شرکتهای تولید در دولت و شورای نگهبان پس از 6 ماه به تصویب رسید که در این میان این اساسنامه 3 بار برای رفع ایراد از سوی شورای نگهبان به دولت و مجلس ارجاع داده شد.

به گفته فتاح، واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی و عرضه سهام آنها در بورس منوط به تصویب این اساسنامه بود که بر این اساس، ده نیروگاه به ظرفیت 2هزار و 500 مگاوات برای واگذاری به تصویب شورای نگهبان رسید و ابلاغ شده که در سال آتی واگذار خواهد شد.

وزیرنیرو افزود: با عرضه سهام نیروگاه ها در بورس در روند واگذاری ها و خصوصی سازی ها تحول عظیمی رخ خواهد داد. این درحالی است که در مرحله بعد پس از اخذ مجوزهای مربوطه از شورای نگهبان سایر نیروگاه ها نیز واگذار خواهند شد.

فتاح گفت: در سال جاری 27 سفر استانی، 8 سفر خارجی، 100 ملاقات با نمایندگان مجلس در وزارت نیرو، 568 جلسه، 85 جلسه در هیئت دولت ، 150 جلسه در مجلس و 19 مورد ملاقات مردمی صورت گرفته است.

سوخت نیروگاه ها

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به برآوردهای صورت گرفته از مصرف ده روز آخر سال، گفت: 78 درصد مصرف سوخت نیروگاه گاز، 14 درصد مازوت و 8 درصد گازوئیل بوده است؛ ضمن اینکه در سال جاری وزارت نیرو ملزم به رعایت بند ج تبصره 11 شده به این معنا که راندمان نیروگاه را ارتقا دهیم، این در حالی است که این وزارتخانه برای اولین بار شاهد دستیابی راندمان نیروگاه های حرارتی به میزان 37 درصد بوده که 2 درصد نسبت به سال گذشته بهبود داشته است.

بودجه صنعت برق

فتاح گفت: در بودجه سال جاری از محل درآمدهای داخلی برای وزارت نیرو 2هزار و 900 میلیارد تومان شامل فروش برق و انشعاب منبع مالی در نظر گرفته شده بود این درحالی است که متوسط فروش هر کیلووات ساعت در سال جاری 163 ریال بوده است؛ ضمن اینکه فروش برق ایران به 156 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.

وی تصریح کرد: این رقم 5/5 درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

اوراق مشارکت

وزیر نیرو در خصوص فروش اوراق مشارکت طرحهای برقی و آبی وزارت نیرو در سالجاری، گفت: وزارت نیرو در حوزه صنعت برق 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسانده که به این ترتیب مجموع درآمد داخلی وزارت نیرو برای صنعت برق با احتساب درآمدهای عمومی که از ردیف بودجه امسال 500 میلیارد تومان بوده است، به 4 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در این میان هزینه های وزارت نیرو در حوزه صنعت برق 6 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که این کسری از طریق بند ج تبصره 11 بودجه و صندوق ذخیره ارزی جبران شده است. همچنین تا به حال 850 میلیارد تومان از طریق تبصره 11 به وزارت نیرو اختصاص داده شده و طی 2 هفته آتی نیز برای 9 ماهه نیز 1000 میلیارد تومان تصویب شده که امید می رود تا 29 اسفندماه به وزارت نیرو اختصاص یابد.

فتاح گفت: این تبصره برای 11 ماهه 1900 میلیارد تومان نقدا به وزارت نیرو اختصاص داده؛ ضمن اینکه 300 تا 400 میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت شده است.

به گفته وی، در سال جاری 2000 میلیارد تومان اوراق مشارکت در دولت منتشر و عرضه شد که سهم وزارت نیرو 800 میلیارد تومان بود که در بودجه دیده شد از این رقم 500 میلیارد تومان به بخش برق و 300 میلیارد تومان به بخش آب اختصاص رفت که تمامی سهم بخش برق به فروش رسید ولی در بخش آب 80 میلیارد تومان به فروش رفت.

وزیر نیرو ادامه داد: برای سال 87 دولت انتشار اوراق مشارکت را به صورت انقباضی دیده و بر این اساس وزارت نیرو نمی تواند بر روی انتشار اوراق مشارکت به صورت منبع تامین مالی حسابی باز کند.

بدهی پیمانکاران به بخش برق

وی اظهار داشت: در صورت اختصاص هزار میلیارد تومان مذکور به وزارت نیرو، این وزارتخانه می تواند بخش اعظم بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند، در چنین شرایطی بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران به روال طبیعی خود برمی گردد.

وی افزود: مجموع تولید برق کشور در سال جاری به 200 میلیارد کیلووات ساعت می رسد که 2/6 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است این درحالی استکه ترکیب برق مصرفی در کشور در سال جاری به نحوی بوده که سهم بخش خانگی 6/33 درصد، بخش صنعتی 8/31 درصد، بخش کشاورزی 4/12 درصد و عمومی 5/12 و نیز روشنایی معابر 1/3 درصد بوده است.

وزیر نیرو گفت: تعداد مشترکان صنعت برق در کشور امروز به 21 میلیون و 600 هزار مشترک رسیده که 2/5 درصد نسبت به سال گذشته رشد نشان می دهد. این در حالی است که تا به امروز 23 واحد حرارتی وارد مدار شده و در بخش نیروگاه های حرارتی به میزان 2900 مگاوات به ظرفیت اضافه شده است این درحالی است که ظرف ده روز آتی 2 واحد در سبلان اردبیل و نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان نیزو وارد مدار می شود که ظرفیت مذکور را به 3هزار و 211 مگاوات حرارتی می رسد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش آبی نیز 1000 مگاوات ظرفیت داریم که البته 250 نیزتا آخر سال به این رقم اضافه می شود که مجموعا ظرفیت وارد مدار شده در این بخش به 4هزار و 210 مگاوات خواهد رسید.

به گفته فتاح، ظرفیت منصوبه برقابی و حرارتی در کل کشور امروز به 4هزار و 900 مگاوات رسیده که سال آتی تا پیک مصرف که مردادماه است 1هزار و 430 مگاوات طبق برنامه وارد مدار می شود.

وی افزود: طبق برنامه ریزی سال 87 به میزان 3هزار و 280 مگاوات ظرفیت حرارتی وارد مدار می شود.

وزیر نیرو گفت: سال گذشته 687 مگاوات از طریق بخش خصوصی وارد مدار شد که امسال این عدد به هزار و 268 مگاوات رسیده است، تصور می رود این رقم دو برابر شده باشد.

آب

به گفته فتاح، تا به امروز در کشور میزان بارندگی 110 میلی متر بوده است که معادل 182 میلیارد مترمکعب بارندگی است. این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل متاسفانه 29 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی افزود: در سال جاری 65 هزارهکتار شبکه های اصلی وارد مدار شده، در بخش تعادل بخشی و حفاظت از سفره های آب زیرزمینی نیز 560 میلیون مترمکعب کار انجام شده است. در برخی از سفره های آب زیرزمینی نیز بیلان منفی موجود به سمت مثبت شدن رفته است.

بودجه بخش آب

به گفته وزیر نیرو، در سال 86 بودجه آب 2هزار میلیارد تومان بوده که برای سال 87 به میزان 2 هزار و 610 میلیارد تومان رسیده است. بودجه مهار آبهای مرزی نیز که در سال جاری 340 میلیارد تومان بوده امسال به 415 میلیارد تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: از 2 هزار میلیارد تومان بودجه بخش آب کشور تا به امروز 65 درصد تخصیص یافته که البته طبق توافق صورت گرفته در هفته گذشته با وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، 200 میلیارد تومان در قالب میلگرد رایگان به وزارت نیرو تحویل داده می شود.

فتاح گفت: هفته گذشته 100 میلیارد تومان به بخش برقابی کشور اختصاص یافت که تخصیص این بخش به صد در صد رسید در این راستا توافقاتی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری صورت گرفته که احتمالا مبلغ قابل توجهی دریافت خواهد شد به نحوی که تخصیص بخش آب کشور به 80 درصد رسد.

وی اظهار داشت: هم اکنون جمعیت تحت پوشش آب شهری امسال 99 درصد، جمعت تحت پوشش روستایی 70 درصد و جمعیت تحت پوشش فاضلاب کشور در شهرها 29 درصد است.

منابع مالی خارجی

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: امسال 650 میلیون دلار از منابع مالی بانک جهانی بهره برداری کرده ایم که 48 درصد آن جذب شده ضمن اینکه از منابع بانک توسعه اسلامی نیز 36 میلیون دلار وام دریافت کرده ایم که 58 درصد آن جذب شده است.

به گفته فتاح، برای سال 87 حدود 47 شهر به ردیف های فاضلاب کشور اضافه شده و اعتبارات بخش فاضلاب نیز برای این سال حدودا 100 میلیارد تومان بوده است این درحالی است که 30 میلیارد تومان برای فاضلاب تهران بودجه اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: برای سال 87 توافق شده که از منابع مالی بانک جهانی بهره برداری شود در مجموع 250 میلیون دلار در نظر گرفته شده ضمن اینکه از وام بانک توسعه اسلامی نیز برای 8 شهر کشور به میزان 307 میلیون دلار قرار است استفاده شود که مراحل آن نیز طی شده است.

فتاح با اشاره به طرحهای عمده آبرسانی کشور در سال 87 گفت: انتقال آب به مشهد از سد دوستی با اعتبار 50 میلیارد تومان، انتقال آب از سرشاخه های دز به قم با اعتبار 100 میلیارد تومان و انتقال آب از سد کوثر به شهرهای حاشیه خلیج فارس تا بندرلنگه به میزان 40 میلیارد تومان از جمله این طرحها هستند.

بخش ارزی

وی اظهار داشت: در سال جاری وزارت نیرو موفق شد تا سقف 3 میلیارد دلار در حوزه های مختلف جذب ارز داشته باشد که از این رقم 2/1 میلیارد دلار در بخش برق بوده است و روند اداری برای دریافت بخش عمده ای از آن طی شده و برخی شرکتهای خصوصی می توانند از ارز خودگردان وزارت نیرو و صندوق ذخیره ارزی برای احداث نیروگاه استفاده کنند.

فتاح گفت: در این راستا 900 میلیارد دلار برای بخش برق جذب شده که بر این اساس باید تجهیزات این صنعت از خارج کشور وارد می شد. از سوی دیگر برای بخش آب نیز 850 میلیون دلار در نظر گرفته شده که 500 میلیارد دلار آن هنوز جذب نشده است.

واگذاری شرکتهای ساتکاب

وزیر نیرو در این خصوص، گفت: در سال 86 وزارت نیرو موفق شد تمامی شرکتهای ساتکاب را واگذار کند که در این راستا 70 شرکتی که صد در صد سهام آن متعلق به وزارت نیرو بود واگذار شد و ادامه شرکتها نیز در سال آتی واگذار می شوند به این معنا که بتوان تمام شرکتهایی که در حوزه ساتکاب وجود دارد و وزارت نیرو سهامدار آنها است، واگذار شود.

وی افزود: در سال جاری منابع عمومی و داخلی وزارت نیرو غیر از منابع ارزی و اوراق مشارکت 62 هزار و 500 میلیارد ریال بوده که این عدد در سال آتی به74 هزار و 180 میلیارد ریال می رسد.

تاخیر در احداث پروژه های سدسازی

فتاح گفت: 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای بخش برقابی ها در نظر گرفته شده که اگر به فروش می رسید مشکلی به شکل فعلی بروز نمی کرد البته با صد در صد اعتبار تخصیصی به این بخش مشکل سدهایی نظیر گتوند، سیمره، سیاه بیشه نیز حل خواهد شد ضمن اینکه میلگردی که در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد به صورت رایگان به پیمانکاران این سدها اختصاص می یابد.

مبادلات برون مرزی برق

وی با تشریح مبادلات برق ایران با سایر کشورها گفت: هم اکنون با تمام کشورهای همسایه تبادل برق صورت می گیرد؛ ضمن اینکه در تلاش برای انتقال برق از طریق خطوط دریایی به دوبی و قطر هستیم؛ این درحالی است که انتقال برق به دوبی از طریق خط دریایی در جزیره قشم صورت می گیرد که مقدمات آن در حال نهایی شدن است.

وزیر نیرو تامین برق داخل کشور را در اولویت دانست و گفت: خوشبختانه پیک مصرف اکثر کشورها مخالف ایران است.

فتاح در خصوص تبادلات برق ایران با ترکمنستان گفت: با وجود محدودیت واردات گاز از ترکمنستان در بخش برق با مشکلی مواجه نبودیم؛ ضمن اینکه با پیشنهاد ایران قرار است برقی که ترکمنستان به ایران می دهد به مدت 2 ماه به تاجیکستان که به دلیل سرما با مشکلات عدیده ای روبرو شده منتقل شود.

وی گفت:این اقدام به دلیل مشکلات موجود در ترکمنستان و درخواست مقامات این کشور صورت می گیرد و ایران نیز این میزان برق را از طریق دیگری تامین خواهد کرد.

فتاح از انتقال برق ایران به روسیه از طریق آذربایجان و ارمنستان خبر داد و گفت: اقدامات فنی این کار با سفر بنده طی دو ماه آینده به مسکو نهایی خواهد شد؛ ضمن اینکه ایران در این سفر به عضویت شورای عالی برق کشورهای آسیای میانه در می آید.

نیروگاه اتمی بوشهر

وی در خصوص نهایی شدن استفاده از برق نیروگاه اتمی بوشهر، متولی این امر را سازمان انرژی اتمی خواند و تصریح کرد: برای برق نیروگاه بوشهر برنامه ریزی شده و در صورتیکه 1000 مگاوات این نیروگاه وارد مدار نشود در منطقه جنوب غرب با مشکل مواجه خواهیم شد.

فتاح افزود: طبق وعده سازمان انرژی اتمی 1000 مگاوات برق در سه ماهه سوم سال 87 وارد مدار خواهد شد.

وی با تشریح صادرات خدمات فنی و مهندسی در این بخش گفت: با سفر آتی احمدی نژاد به آفریقا و سریلانکا عملیات اجرایی 2 سد واقع خواهد شد.

فتاح گفت: سد "اومااویا" با اعتبار 450 میلیون دلاری توسط ایران در سریلانکا آغاز خواهد شد و فرودین ماه نیز عملیات اجرایی یک سد ازسوی ایران در نیکاراگوئه آغاز خواهد شد.

وزیر نیرو در خصوص اعلام نظر این وزارتخانه مبنی بر اینکه برنامه های سد سازی طی 10 سال به اتمام خواهد رسید، گفت: هم اکنون کشش بودجه و روشهای ما به گونه ای نیست که پرونده های سد سازی 10 ساله بسته شود.

سیمان

فتاح در مورد مشکلات پروژه های این وزارتخانه در تامین سیمان، گفت: طبق وعده وزیر صنایع از خرداد ماه آینده با وارد مدار شدن کارخانجات سیمان عمده مشکل این بخش حل خواهد شد.

وی در خصوص عدم واردات سیمان از سوی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: واردات سیمان هزینه ما را دو برابر خواهد کرد به همین دلیل صلاح نبود که زیر بار این کار برویم.