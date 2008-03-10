به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "سیل" هفتم فروردین ساعت 20:15 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی تونی میچل سال 2007 در ژانر فاجعه ساخته شد و در آن رابرت کارلایل، جسا لینگ‌ گیلسیگ، دیوید ساچت و تام کورتنی بازیگر قدیمی بریتانیایی نقش‌آفرینی می‌کنند.

فیلم 110 دقیقه‌ای "سیل" محصول مشترک بریتانیا، آفریقای جنوبی و کانادا بر مبنای رمانی به همین نام از ریچارد دویل ساخته شد که رمان سال 2002 منتشر شده است. فیلم در لوکیشن‌های لندن و آفریقای جنوبی فیلمبرداری شد و داستان آن درباره یک متخصص سدسازی است که فقط چند ساعت وقت دارد شهر را از تخریب کامل نجات دهد.

نمایی از فیلم "نوماد جنگجو"

فیلم افسانه‌ای علمی "کریش" هشتم فروردین ساعت 20:15 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم محصول 2006 هند و مدت زمان آن 176 دقیقه و دنباله‌ای بر فیلم "یکی را پیدا کرده‌ام" سال 2003 است. از فیلم "کریش" به عنوان اولین فیلم بالیوود که شخصیت اصلی آن یک ابرقهرمان است، یاد می‌شود و فیلم تا حدود زیادی با الهام از فیلم هالیوودی "چک دستمزد" ساخته شد.

ریکا، هریتیک روشن، پرییانکا چوبرا و ناصرالدین شاه در این فیلم بازی می‌کنند و راکش روشن آن را کارگردانی کرده است. فیلم سینمایی "کریش" با استقبال خوب رو به رو شد، اما در سطح بین‌الملل واکنش‌ها نسبت به فیلم متفاوت بود. این فیلم در هند چهارمین پرفروش سینما هند در یک دهه اخیر شد و سومین فیلم پرفروش سال 2006 بود.

فیلم سینمایی "کریش" در 9 رشته نامزد دریافت فیلم فری بود که چهار جایزه از جمله بهترین جلوه‌های ویژه را از آن خود کرد. در خلاصه داستان این فیلم آمده: کریش به همراه مادربزرگش در روستای دورافتاده‌ای زندگی می‌کنند و ...

فیلم تاریخی حماسی "نوماد جنگجو" دهم فروردین ساعت 20:15 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی ایوان پاسرو، سرگئی بودروف و تالگات تمنف سال 2006 ساخته شد و مینشو فورمن فیلمساز معروف چک و برنده اسکار یکی از مدیران تولید آن بود.

دولت قزاقستان 40 میلیون دلار برای ساخت "نوماد جنگجو" به عنوان پرهزینه‌ترین فیلم تاریخ سینما این کشور هزینه کرد. فیلم نماینده سینمای قزاقستان در بخش اسکار غیرانگلیسی زبان هفتاد و نهمین دوره جوایز آکادمی بود. جی هرناندز، دلناز آلخمادیوا، کانو بکر و مارک داکاسکوس از بازیگران این فیلم 112 دقیقه‌ای تولید مشترک فرانسه و قزاقستان هستند.

داستان فیلم در قزاقستان قرن هجدم روی می‌دهد و در آن جوانی سه قبیله را با هم متحد می‌کند. "نوماد جنگجو" یک شکست تجاری کامل بود و منتقدان نیز واکنش‌های متفاوت نسبت به آن نشان دادند. سرگئی بودروف، فیلمساز 60 ساله روسی سازنده فیلم‌ مطرح "زندانی کوهستان" است که سال 1996 برنده جایزه گوی بلورین جشنواره فیلم کارلووی واری شد.

فیلم "آزادی بهشت است" یکی دیگر از فیلم‌های مطرح اوست که سال 1989 جایزه بزرگ جشنواره فیم مونترال را از آن خود کرد. "بوسه خرس" او سال 2002 در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. بودروف سال 2007 فیلم "مغول" را کارگردانی کرد که یکی از پنج نامزد اسکار بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان بود.

نمایی از فیلم "گورو"

فیلم "گورو" سیزدهم فروردین ساعت 20:15 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم هندی را مانی راتنام سال 2007 با بازی آبیشک باچان، آیشواریا رای و ویدیا بالان نوشت و کارگردانی کرد و فیلم اولین بار ژانویه گذشتهدر تورنتو کانادا نمایش داده شد. این فیلم 166 دقیقه‌ای در گیشه موفق بود و با استقبال خوب رو به رو شد.

در خلاصه داستان فیلم "گورو" آمده: در هندوستان، یک معلم مدرسه پسری بنام گورو را به فرزندی قبول می‌کند. وقتی گورو بزرگ می‌شود، نمی‌تواند شغلی حسابی در هند برای خود پیدا کند. به همین دلیل برای گرفتن کار به ترکیه می‌رود. او پس از بازگشت به هند، قادر به راه اندازی کسب و کار شخصی نیست و ...