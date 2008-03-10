وزارت بهداشت در حوزه بهداشت و درمان ضعیف عمل کرد

محمد شریفی مقدم، با تقسیم بندی حوزه کاری وزارت بهداشت به بخشهای بهداشت، درمان، آموزش و پشتیبانی، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اهمیت حوزه سلامت و سرمایه گذاری که کشورها در این بخش صورت می دهند، کارنامه موفقی از این وزارتخانه ندیده ایم.

وی، به طرح پزشک خانواده و اصرار وزارت بهداشت بر اجرای ناقص این طرح اشاره کرد و افزود: این طرحی بود که عجولانه و غیرکارشناسی در اواخر دولت هشتم اجرا شد که دولت نهم نیز بر اجرای آن به همین شکل فعلی اصرار دارد.

شریفی مقدم، کارکرد پزشک خانواده را متفاوت از پزشک عمومی دانست و گفت: بحث آموزش مردم یکی از اولویت های اصلی در این طرح است که نادیده گرفته می شود.

دبیرکل خانه پرستار توضیح داد: ایجاد تغییر نگرش و رفتار در مردم برای پیشگیری از بروز بیماریها، موضوعی است که در این طرح می بایست به طور جدی دنبال شود.

وی افزود: وزارت بهداشت باید سیاستی اتخاذ کند که مردم از سطح اول (بهداشت)، کمتر به سطح دوم (درمان) ارجاع داده شوند و این از کارکردهای اصلی طرح پزشک خانواده است اما این هدف در برنامه وزارتخانه کم رنگ است.

شریفی مقدم، از افول جایگاه پرستاری به عنوان یکی دیگر از ضعف های وزارت بهداشت یاد کرد و گفت: این وضعیت باعث شد دفتر پرستاری به اداره تنزل یابد و همین مسئله بر روی کارکرد پرستاران تاثیر منفی دارد.

دبیرکل خانه پرستار، عواقب چنین محدودیتهایی را موکول به آینده کرد و افزود: با تعدادی کارشناس در دانشگاههای علوم پزشکی، دستیابی به اهداف بلند بالا ممکن نیست.

وی در عین حال، عملکرد وزارت بهداشت در حوزه آموزش را موفقیت آمیز خواند و گفـت: با ابلاغ آیین نامه آموزش مداوم پرستاران در سال جاری، یکی از سالهای پر فروغ این وزارتخانه را در بحث آموزش پرستاران شاهد بودیم.

شریفی مقدم، همچنین از افزایش حق نوبت کاری و سختی کار پرستاران به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای وزارت بهداشت در حوزه پشتیبانی یاد کرد و افزود: در این حوزه نیز باید نمره قبولی به کارنامه وزارت بهداشت داد.