ثبت 800 هزار قطعه زمین 99 ساله به نام اعضای تعاونی مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر خواجه دلوئی در سومین نشست مشترک مسئولان وزارتخانه های تعاون، کشور و مسکن و شهرسازی با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد ستاد تامین مسکن استانها و اجرای بند " د " تبصره 6 قانون بودجه سال 86 گفت: با ابلاغ آئین نامه تبصره 6 به ستادهای تامین مسکن استانها در خرداد ماه سالجاری دو برنامه تامین و واگذاری زمین برای مسکن مهر و برنامه تولید مسکن در دستور کار قرار گرفت.

معاون امور ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی بیان کرد: در مدت 9 ماه از زمان آغاز برنامه اجرایی تبصره 6 تاکنون بر اساس آخرین گزارشات استانها به وزارت مسکن و شهرسازی میزان قراردادهای واگذاری ثبت شده در سیستم وزارتخانه بالغ بر یک میلیون 45 هزار واحد مسکونی بوده است.

وی با بیان اینکه از خرداد تا 7 اسفند ماه سالجاری استانها کل سهمیه خود در واگذاری زمینهای 99 ساله را عملیاتی کرده اند، افزود: در حال حاضر بالغ بر 12 استان بیش از 100 درصد سهمیه خود را اجرایی کردند و استانهایی که بیش از 80 درصد سهمیه ابلاغی خود را واگذار کردند 18 استان گزارش شده است.

خواجه دلوئی با اعلام اینکه واگذاری ها به نام افراد صورت گرفته است، تصریح کرد: در 9 ماه اخیر بیش از 800 هزار قطعه زمین 99 ساله به نام تک تک اعضای تعاونی مسکن مهر ثبت شده است.

معاون امور ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی افزود: تعداد قراردادهای واگذاری زمینهای 99 ساله برای ساخت و مواردی که به مرحله اخذ پروانه ساخت رسیده حدود 220 هزار واحد است.

وی تعداد واحدهای مسکن مهر که به مرحله پی سازی رسیده اند را بیش از 30 هزار واحد عنوان کرد و افزود: بر اساس تبصره 6 تاکنون بالغ بر 9 هزار و 700 هکتار اراضی متعلق به سایر دستگاه ها در حوزه تملک زمین در اختیار طرح واگذاری زمین های 99 ساله قرار گرفته است.

خواجه دلوئی با اشاره به 6 بانک مجری در رابطه با پرداخت تسهیلات جهت تحقق واگذاری زمین 99 ساله در مسکن مهر عنوان کرد : بانک مسکن از میان 6 بانک مجری دارای بالاترین میزان پرداخت تسهیلات بوده است.

درادامه حسین رحمانی نیا معاون نظارت و بهره برداری وزیر تعاون در این نشست با اعلام اینکه تاکنون حدود 3 میلیون و 600 هزار نفر متقاضی دریافت زمین 99 ساله در سراسر کشور ثبت نام کرده اند، افزود: از این تعداد ثبت نام کننده بالغ بر یک میلیون و 300 نفر پالایش شده اند و برای دریافت زمینهای 99 ساله به سازمانهای مسکن مربوطه معرفی شدند و این سازمانها نیز نسبت به واگذاری ها اقدام لازم را مبذول کرده اند.

وی بیان کرد: تاکنون حدود یک میلیون واحد زمین به متقاضیان واگذار شده که بیش از 90 درصد این میزان به واگذاری زمینهای 99 ساله اختصاص داشته است.

در ادامه حسن کاری مدیرعامل بانک مسکن اظهار داشت: در بانک مسکن حتی یک پروژه وجود ندارد که تاکنون تسهیلات دریافت نکرده باشد. وی افزود: بانک مسکن در تامین مالی اجرای طرح مسکن مهر در سال آینده تلاش مضاعفی خواهد کرد.