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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۰

دور اول مذاکرات هیئت‌های عالیرتبه ایران و اندونزی آغاز شد

مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه دو کشور به ریاست روسای جمهوری اسلامی ایران و اندونزی دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دور از مذاکرات هیئت‌های عالیرتبه ایران و اندونزی به ریاست احمدی‌نژاد و یوهویونو" رؤسای جمهور دو کشور آغاز شد. 
   
پس از انجام مراسم استقبال رسمی از رئیس‌جمهور اندونزی و هیئت همراه دور اول مذاکرات هیئت‌های عالیرتبه دو کشور در نهاد ریاست جمهوری در حال برگزاری است.

گسترش مناسبات و توسعه روابط همه جانبه، بررسی مسایل دو جانبه بین‌المللی و جهان اسلام از جمله محورهای مذاکرات رؤسای جمهور دو کشور می‌باشد.

محور عمده مذاکرات سران اندونزی و ایران گسترش روابط دوجانبه تهران جاکارتا همکاری های بین المللی و بررسی مسائل منطقه ای و جهانی است

رئیس جمهور اندونزی به دعوت رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از کشورمان دیدن می کند.

خبرهای تکمیلی متعاقباً ارسال خواهد شد.

کد مطلب 652666

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