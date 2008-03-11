به گزارش خبرنگار مهر، اولین دور از مذاکرات هیئت‌های عالیرتبه ایران و اندونزی به ریاست احمدی‌نژاد و یوهویونو" رؤسای جمهور دو کشور آغاز شد.



پس از انجام مراسم استقبال رسمی از رئیس‌جمهور اندونزی و هیئت همراه دور اول مذاکرات هیئت‌های عالیرتبه دو کشور در نهاد ریاست جمهوری در حال برگزاری است.

گسترش مناسبات و توسعه روابط همه جانبه، بررسی مسایل دو جانبه بین‌المللی و جهان اسلام از جمله محورهای مذاکرات رؤسای جمهور دو کشور می‌باشد.

محور عمده مذاکرات سران اندونزی و ایران گسترش روابط دوجانبه تهران جاکارتا همکاری های بین المللی و بررسی مسائل منطقه ای و جهانی است

رئیس جمهور اندونزی به دعوت رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از کشورمان دیدن می کند.

خبرهای تکمیلی متعاقباً ارسال خواهد شد.