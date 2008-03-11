ساخت و ساز سنتی پاسخگوی نیاز بخش مسکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود فاطمی عقدا در دومین یادواره برگزیدگان مهندسی عمران ایران با اشاره به حجم بالای ساخت و ساز و نوسازی در روستاهای کشور، گفت: امروزه شاهد توجه جدی به فناوری های نوین و انبوه سازی گسترده در سطح کشور هستیم که این امر حکایت از نقش اساسی مهندسی عمران در بخش مسکن دارد.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اعلام کرد: در هفته جاری بالغ بر 15 فناوری مطرح در امر ساخت و ساز توسط متقاضیان بخش خصوصی و دولتی و نیز توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بررسی و در کتابچه ای به چاپ رسید.

وی با اشاره به بررسی 25 سیستم ساختمانی مطرح در زمینه ساخت و ساز مسکن، اظهار داشت: از این تعداد سیستم هم اکنون بالغ بر 16 سیستم نهایی و چاپ شده که در اختیار مهندسان عمران و انبوه سازان قرار می گیرد.

فاطمی عقدا بیان کرد: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در صدد است با همکاری مهندسان و خبرگان بخش مسکن فناوری های بومی متعلق به ایران را با توجه به فرهنگ و معماری اسلامی از سال آینده در بخش مسکن اجرایی کند.

وی با تاکید بر رعایت معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازهای جدید، عنوان کرد: استفاده از فناوری های نوین در صنعت ساختمان سازی باید با حفظ هویت ایرانی همراه باشد و صنعتی سازی نباید هویت معماری ایرانی اسلامی را دچار خدشه کند.