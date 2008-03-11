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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۰۴

ساخت و ساز سنتی پاسخگوی نیاز بخش مسکن نیست

معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در شرایط کنونی ساخت و ساز سنتی پاسخگوی نیاز بخش مسکن نیست اما نباید حرکت به سمت صنعتی سازی به هویت معماری ایرانی سنتی خدشه وارد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود فاطمی عقدا در دومین یادواره برگزیدگان مهندسی عمران ایران با اشاره به حجم بالای ساخت و ساز و نوسازی در روستاهای کشور، گفت: امروزه شاهد توجه جدی به فناوری های نوین و انبوه سازی گسترده در سطح کشور هستیم که این امر حکایت از نقش اساسی مهندسی عمران در بخش مسکن دارد.

رئیس مرکز تحقیقات  ساختمان و مسکن اعلام کرد: در هفته جاری بالغ بر 15 فناوری مطرح در امر ساخت و ساز توسط متقاضیان بخش خصوصی و دولتی و نیز توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بررسی و در کتابچه ای به چاپ رسید.

وی با اشاره به بررسی 25 سیستم ساختمانی مطرح در زمینه ساخت و ساز مسکن، اظهار داشت: از این تعداد سیستم هم اکنون بالغ بر 16 سیستم نهایی و چاپ شده که در اختیار مهندسان عمران و انبوه سازان قرار می گیرد.

فاطمی عقدا بیان کرد: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در صدد است با همکاری مهندسان و خبرگان بخش مسکن فناوری های بومی متعلق به ایران را با توجه به فرهنگ و معماری اسلامی از سال آینده در بخش مسکن اجرایی کند.

وی با تاکید بر رعایت معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازهای جدید، عنوان کرد: استفاده از فناوری های نوین در صنعت ساختمان سازی باید با حفظ هویت ایرانی همراه باشد و صنعتی سازی نباید هویت معماری ایرانی اسلامی را دچار خدشه کند.

کد مطلب 653083

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