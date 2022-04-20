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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۵۶

امضای تفاهم‌نامه برای استفاده از فناوری ساخت در طرح نهضت ملی مسکن

امضای تفاهم‌نامه برای استفاده از فناوری ساخت در طرح نهضت ملی مسکن

شرکت عمران شهرهای جدید با هدف گسترش صنعتی سازی و ورود فناوری‌های نوین در بخش ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تفاهم‌نامه همکاری منعقد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید در راستای همکاری‌های مشترک علمی، پژوهشی و تحقیقات کاربردی، آموزشی و اجرایی و باهدف توسعه به‌کارگیری فناوری‌های نوین ساختمانی و صنعتی‌سازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند.

«علیرضا قاری قرآن» رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه بر اهمیت توجه به فناوری‌های نوین و بهره مندی از آن در طرح جهش تولید مسکن تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه توسعه کاربرد فناوری‌های نوین ساختمانی و صنعتی‌سازی ساختمان به عنوان یک محور مهم کاری در این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده است، پنج فناوری نوین منتخب جهت بهره گیری در طرح جهش تولید مسکن و انبوه سازی را معرفی کرد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به انتشار نتایج اقدامات و فعالیت‌های مرکز تحقیقات در قالب آئین‌نامه و ضابطه، بر استفاده بهینه از این ضوابط و آئین‌نامه‌ها از سوی نظام مهندسی و دیگر دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد.

وی، توجه به مبحث آموزش و فرهنگ سازی در حوزه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ساختمانی را دارای اهمیت برشمرد.

«علیرضا جعفری» مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری، گفت: در مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید تلاش می‌کنیم تا به دو رسالت اصلی خود یعنی کار خوب و الگوسازی جامه عمل بپوشانیم.

وی افزود: خوب کار کردن ما منوط به این است که بعد مطالعاتی و تحقیقاتی را به بهترین شکل در حوزه اجرایی و عملیاتی پیاده‌سازی کنیم. در گام بعدی باید به خوبی الگوسازی کنیم و فرهنگ سازی مناسبی را در جامعه ایجاد کنیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: آمادگی داریم تا برای شرکت‌های دارای تاییدیه مرکز تحقیقات، در شهرهای دارای ظرفیت فرصت مناسب جهت ارائه خدمات را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌تواند ضمن ایجاد تحول در الگوی ایرانی و اسلامی در ساخت و ساز و افزایش تاب آوری شهرها، شأن مهندسی کشور را در رقابت با سایر کشورها افزایش دهد، افزود: ضرورت دارد تا در حوزه صدور پروانه و تاییدیه‌ها، هزینه تمام شده و تلاش در جهت کاهش هزینه‌ها وایجاد نمایشگاه دائمی از آخرین تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوین حوزه ساخت توجه بیشتری را معطوف کنیم.

کد مطلب 5471468
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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