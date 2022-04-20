به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید در راستای همکاریهای مشترک علمی، پژوهشی و تحقیقات کاربردی، آموزشی و اجرایی و باهدف توسعه بهکارگیری فناوریهای نوین ساختمانی و صنعتیسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، تفاهمنامه همکاری منعقد کردند.
«علیرضا قاری قرآن» رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حاشیه امضای این تفاهمنامه بر اهمیت توجه به فناوریهای نوین و بهره مندی از آن در طرح جهش تولید مسکن تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه توسعه کاربرد فناوریهای نوین ساختمانی و صنعتیسازی ساختمان به عنوان یک محور مهم کاری در این تفاهمنامه در نظر گرفته شده است، پنج فناوری نوین منتخب جهت بهره گیری در طرح جهش تولید مسکن و انبوه سازی را معرفی کرد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به انتشار نتایج اقدامات و فعالیتهای مرکز تحقیقات در قالب آئیننامه و ضابطه، بر استفاده بهینه از این ضوابط و آئیننامهها از سوی نظام مهندسی و دیگر دستگاههای ذیربط تاکید کرد.
وی، توجه به مبحث آموزش و فرهنگ سازی در حوزه بهرهگیری از فناوریهای نوین ساختمانی را دارای اهمیت برشمرد.
«علیرضا جعفری» مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در جلسه امضای تفاهمنامه همکاری، گفت: در مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید تلاش میکنیم تا به دو رسالت اصلی خود یعنی کار خوب و الگوسازی جامه عمل بپوشانیم.
وی افزود: خوب کار کردن ما منوط به این است که بعد مطالعاتی و تحقیقاتی را به بهترین شکل در حوزه اجرایی و عملیاتی پیادهسازی کنیم. در گام بعدی باید به خوبی الگوسازی کنیم و فرهنگ سازی مناسبی را در جامعه ایجاد کنیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: آمادگی داریم تا برای شرکتهای دارای تاییدیه مرکز تحقیقات، در شهرهای دارای ظرفیت فرصت مناسب جهت ارائه خدمات را فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی میتواند ضمن ایجاد تحول در الگوی ایرانی و اسلامی در ساخت و ساز و افزایش تاب آوری شهرها، شأن مهندسی کشور را در رقابت با سایر کشورها افزایش دهد، افزود: ضرورت دارد تا در حوزه صدور پروانه و تاییدیهها، هزینه تمام شده و تلاش در جهت کاهش هزینهها وایجاد نمایشگاه دائمی از آخرین تکنولوژیها و فناوریهای نوین حوزه ساخت توجه بیشتری را معطوف کنیم.
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