انتخابات اردبیل ؛حضور در میدان باابزارها و روشهای تبلیغی برای پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، امروز به عنوان آخرین روز تبلیغات از نظر کاندیداهای طیفها و احزاب مختلف مردمی بسیار اهمیت داشت و این کاندیداها از تمام ابزارها و روشهای تبلیغی برای پیروزی در این انتخابات استفاده کرده اند.

نامزدهای مجلس هشتم در اردبیل که از شروع مهلت قانونی تبلیغات از انجام تمامی روش ها برای تبلیغ خود دریغ نکرده و در بسیاری از موارد، قانون جدید تبلغات انتخاباتی را زیر پا گذاشته بودند طی دیروز و امروز بالاترین حجم تبلیغات را داشته اند.

چاپ پوستر و بنر عکس و پارچه نوشته در اندازه ای بزرگ و خارج از قانون تبلیغات و نصب آن در سطح شهر به وضوح نشان از رقابت فشرده در انتخابات استان است.

چاپ و توزیع فرم مسابقه و تعین جوایز نقدی از طرف یکی از کاندیداهای حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین، راه اندازی گروه ارکستر موسیقی، چاپ و توزیع عکس کاندیداها به صورت تک صفحه ای از نشریات مختلف محلی ( با ابعاد 30×40 سانتی متر) از جمله روشهای تبلیغی در طی این چند روز بوده است.

همچنین نصب پوسترهای نامزدهای انتخاباتی در پشت شیشه های واحدهای تجاری و خودروها که از موارد تخطی از قانون محسوب می شود از جمله روشهای رایج تبلیغی در استان محسوب می شود .

هیجان انتخابات به اندازه ای در میان طرفداران بالا گرفته است که طی چند روز گذشته طرفداران چند کاندیدای مطرح و شناخته شده استان در چند نوبت به شدت درگیرشده و تعدادی از این افراد نیز با جراحات راهی بیمارستان اعزام شده اند.

در میان شهروندان فهیم استان که خود را برای حضور در انتخاباتی پرشور آماده می کنند از برخی روشهای تبلیغی کاندیداها انتقاد کرده و خواهان رعایت قوانین توسط داوطلبان و نیز فراموش نکردن وعده های آنان پس از راهیابی به مجلس شده اند.

در میان شور تبلیغاتی کاندیداها انتخاب اصلح برای مردم سخت تر شده است و نگرانیهایی برای برخی شهروندان به وجود آمده و انتخاب کاندیدای مورد نظر برای آنان دشوار شده است.

در این میان مسئولان انتخاباتی استان و شهر اردبیل بارها از تریبونهای مختلف برخورد قانونی با متخلفان را عنوان کرده و تاکید کرده اند افراد تخطی کننده از قانون باید منتظر مجازاتهای قانونی باشند.

جانشین ستاد انتخابات استان اردبیل طی چند روز گذشته نسبت به جمع آوری اقلام تبلیغی غیر مجاز و غیر قانونی کاندیداها هشدار داده واز برخورد قضایی با متخلفان خبرداده بود.

عباس دست باز حتی با استناد به قانون برای متخلفان مجازاتی نظیر جرایم نقدی و حبس از سه روز تا سه ماه پیش بینی کرده بود.

فرماندار اردبیل در اظهارات خود از یکسان بودن تمام گرایشهای سیاسی از نظر هیئت اجرایی و فرمانداری اردبیل در راستای اجرای قانون سخن گفته است.

یوسف اکبری اعلام کرده بود که در اجرای قانون انتخابات و جلوگیری از تخطی های احتمالی هیچ گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

با شرایط موجود و با توجه به اینکه امروز و امشب به عنوان آخرین فرصت برای تبلیغات کاندیداهای مجلس محسوب می شود، احتمال افزوده شدن بر حجم فعالیتهای تبلیغاتی کاندیداها وجود دارد.

77 داوطلب تائید صلاحیت شده برای کسب هفت کرسی مجلس شورای اسلامی در استان اردبیل رقابت می کنند.همچنین 795 هزار و 117 نفر از جمعیت یک میلیون و 222 هزار نفری استان اردبیل واجد شرایط رای دادن هستند.