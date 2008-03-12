جاذبه های فنی صدا و سیما باید ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در مراسم افتتاح 200 پروژه توسعه پوشش شبکه های تلویزیونی و رادیویی اف ام در بیش از 90 نقطه جغرافیایی استان افزود: در سفر دوم ریاست جمهوری باید پروژه های مربوط به صدا و سیما در جهت ارتقای کیفیت برنامه ها باشد.

وی ادامه داد: در سفر اول دولت به خراسان رضوی عمده منابع در جهت توسعه پوشش شبکه ها اختصاص داده شد تا شبکه های مختلف پوشش مناسبی در استان داشته باشند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به حمایت مسئولان سازمان صدا و سیما افزود: حرکت به سمت دیجیتال کردن مرکز، بازسازی استودیوها و جداسازی استودیوهای خبر از تولید، ارتقاء کیفیت تولیدا از حرکات شایسته در حوزه صدا و سیما می باشد.

محمدی زاده اضافه کرد: ارزش این فعالیت ها و تلاش ها زمانی معین می شود که می بینیم این پیشرفتها توسط فرزندان جوان، متخصص و با اراده منطقه انجام شده است.

وی با اشاره به وجود مرقد مطهر امام رضا (ع) به عنوان قطبی معنوی، فکری و اعتقادی در مشهد گفت: انتشار معارف رضوی جزء رسالتها و وظایف رسانه ملی است.

توسعه پوشش شبکه قرآن سیما در شش شهرستان استان، پوشش شبکه استانی سیما در 45 منطقه روستایی و شهری از جمله پروژه های افتتاح شده است.

همچنین بازسازی نودال، نصب تجهیزات اتاقک آلاچیق و طراحی و تجهیز واحد سیار دوم تلویزیونی از دیگر پروژه های مورد بهره برداری امروز بود.