بی اطلاعی آمریکایی ها از حقایق جنگ عراق به سبب سانسور اخبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، نتایج بررسی مرکز تحقیقات "پیو" نشان داد که 28 درصد از مردم آمریکا از این مسئله اطلاع دارند که چهارهزار نفر از پرسنل نظامی آمریکا طی پنج سال گذشته درعراق کشته شده اند و حدود نزدیک به نیمی از مردم فکر می کنند که تعداد این تلفات سه هزار نفر یا کمتر است و 23 درصد هم بر این باورند که این رقم بالاتر است.

این در حالی است که در بررسیهای گذشته، در حدود نیمی از مردم آمریکا پاسخ صحیحی درباره تلفات نظامیان آمریکایی می دادند.

بررسیهای دیگر این مرکز به این نتیجه رسید که تعداد اخبار مربوط به این جنگ در سال جاری تا حد قابل توجهی کاهش یافته است.

"اسکات کیتر" مدیر این مرکز گفت :"تقریبا هیچ پوشش خبری برای این جنگ وجود ندارد. بین 17 تا 23 فوریه حدود یک درصد اخبار به این جنگ اختصاص داده شد.

وی افزود: در سال 2007 اخبار مربوط به این جنگ 15 درصد از کل اخبار را تشکیل می داد؛ یعنی در سالی که اتفاقهای مهمی افتاد از جمله اینکه "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا راهبرد خود را مبنی بر"افزایش شمار نظامیان آمریکایی درعراق" اعلام کرد و زمانی که "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق در ماه سپتامبر در برابر کنگره آمریکا شهادت داد.

کیتر تصریح کرد:" ما تلاش می کنیم تا هیچ بیانیه هدفمندی را درباره رابطه بین نبود اخبار و اطلاعات و آگاهیهای مردم ایجاد نکنیم، اما مطمئنا رابطه ای بین این دو وجود دارد . مردم اخبار مربوط به تلفات این جنگ را نمی بینند و درباره این جنگ چیزهای زیادی در اخبار وجود ندارد، خواه این اخبار درباره اقدام نظامی باشد یا حتی بحثهای سیاسی مربوط به آن."