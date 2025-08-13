کوهنوردان منطقه گردشگری تنگ کبوتری شهرستان بویراحمد را پاکسازی کردند

زریر حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پویش حفاظت از محیط زیست و همکاری کوه نوردان شهرستان بویراحمد منطقه گردشگری تنگ کبوتری شهرستان بویراحمد از زبالههای رها شده گردشگران پاکسازی شد.
وی اظهار کرد: این برنامه با هدف حفظ محیطزیست و ترویج فرهنگ پاکیزگی طبیعت اجرا و طی آن زبالههای در مسیر تنگه تا انتهای آبشار تنگ کبوتری جمعآوری شد.
رئیس هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این زبالهها با هماهنگی شهرداری یاسوج به مکان دفن زباله منتقل شد.
وی با اشاره به اینکه باید قدردان این طبیعت باشیم، اضافه کرد: این برنامهها برای فرهنگ سازی حفاظت از طبیعت سالم و عاری از هر گونه زباله در هیئت کوهنوردی استان برنامه ریزی شده و در اکثر صعودها زبالههای رها شده جمع آوری میشوند.
