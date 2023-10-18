امپراتوری رسانه ای غربی نمی تواند جنایات صهیونیسم را سانسور کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی وحدانی فر عصر چهارشنبه در اجتماع بزرگ مردم دهدشت در پی جنایات رژیم غاصب صهیونیست‌ها افزود: شما مردم فهیم برای فلسطین قهرمان، غزه مظلوم کیان اسلام به میدان آمده‌اید.

وی با بیان اینکه امروز اسلام در اوج عزت خود است تصریح کرد: هیچ روزی در تاریخ نداشتیم که امت حزب الله این چنین به دشمن هجوم ببرند و ضربات مهلک وارد کنند.

وحدانی فر ابراز داشت: امروز اگر در صحنه و میدانیم بخاطر کلام قرآن است که می‌فرماید مراقب باشید، ای اهل ایمان و جهاد که یهود را یاری نکنید.

وی ادامه داد: مراقب باشید اگر همراهی و رفاقتی با دشمن صورت بگیرد و دینشان را قبول کنید، آنها از شما راضی نخواهند شد.

امام جمعه دهدشت با اشاره به سران کشورهای اسلامی گفت: شما که سال‌های سال دو پهلو ماندید و در مقابل رژیم غاصب ایستادگی نکردید، آیا دیدید که در مقابل چشم جهانیان زن مسلمان اسلام را با بدترین نوع شکل‌ها در بیمارستانی که مرکز درمان است و باید مصون باشد، موشک باران کردند.

وحدانی تصریح کرد: این مایه ننگ حکام خلیج فارس است که سالیان سال از این رژیم حمایت کردند.

وی تاکید کرد: تا کی سکوت و اغماض و انفعال را ادامه خواهید داد؟.

امام جمعه دهدشت گفت: دشمن امروز به سرکردگی آمریکا و جو بایدن طراحی و برنامه ریزی می‌کند اما دشمن و اسرائیل بداند ما منتظر فرمان ولایت هستیم و اگر مقام معظم رهبری اذن دهد، نه با توپ و اسلحه نه با تفنگ بلکه با سطل‌های آبی که امام «ره» فرمود حمله خواهیم کرد و این غده سرطانی را به دریا خواهیم ریخت.

وی خاطر نشان کرد: امروز دشمن عریان‌تر از همیشه است و سالهاست امپراطور رسانه‌ای غربی وحشی گری های رژیم غاصب را سانسور می‌کرد، اما شب گذشته همه دیدند و فهمیدند که چه برنامه‌های پلیدی دارد.

وحدانی فر هشدار داد: ایران اسلامی اجازه ایجاد هیچ کریدور نظامی و امنیتی را نخواهد داد مگر اینکه برای ایران و اسلام افتخار آفرینی کند.

امام جمعه دهدشت بیان کرد: امروز در غزه توسط یک گردان کوچک ۸ شهرک مهم به دست گرفته شد.

وی خاطر نشان کرد: اگر می‌بینید دشمن خودش را به کشتن می‌دهد و صدر اعظم آلمان رسماً سلاح می‌دهد و بایدن می‌گوید آمده‌ام تا هیچ کمبودی نباشد و همچنین استکبار در یک طرف ایستاده و جبهه مقاومت در طرف دیگر این یعنی جبهه مقاومت آنقدر پیشرفت کرده است که توانایی مقابله با تمامی استکبار جهانی را دارد همانطور که در لبنان، سوریه، غزه، عراق و یمن ایستاد.