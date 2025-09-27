گنجی: هر آنچه که منشأ تنش در کشور است را کنار بگذاریم

عبدالله گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه اولویت اصلی کشور در شرایط کنونی حفظ انسجام ملی است، اظهار کرد: اگر مردم ایران متحد بمانند و دست در دست هم بدهند، هیچ جنگ یا فشار اقتصادی قادر نخواهد بود کشور را از پا درآورد. حتی اگر شرایط سخت شود، همانطور که مردم ویتنام ایستادگی کردند، مردم ما نیز مقاومت خواهند کرد. نکته مهم این است که منطق جمهوری اسلامی همان منطقی که در دوران جنگ و پیش از آن حاکم بود باید همچنان حفظ شود.
وی ادامه داد: مردم بهدنبال حل مسئلهاند، در حالی که طرف مقابل زیادهخواهی و تلاش برای نابودی ما را دنبال میکند. بنابراین مذاکره واقعی وجود ندارد و موضوع هستهای صرفاً یک بهانه است. مردم نیز این موضوع را درک کردهاند و میدانند که مسأله اصلی، انرژی هستهای نیست.
گنجی در بخش دیگری از سخنان خود به وظایف دولت اشاره کرد و گفت: برای حفظ این وضعیت، بهویژه در شرایطی که نه جنگ کامل داریم و نه صلح پایدار، دولت باید توجه ویژهای به اقشار آسیبپذیر داشته باشد؛ چرا که آنان حافظ کشور، نظام و انقلاب هستند. از سوی دیگر، چون ما یک اقتصاد تکمحصولی داریم، دولت باید تمام سیاست خارجی خود را بر تضمین فروش نفت متمرکز کند تا بتوانیم در برابر دشمن ایستادگی کنیم و مسائل اقتصادی را نیز مدیریت نمائیم؛ کاری که تا امروز تا حدی موفق بودهایم.
وی با اشاره به ضرورت جریانسازی رسانهای افزود: همانطور که رهبر انقلاب تأکید کردهاند، باید جنایات دشمن را حتی در سطح جریانسازی رسانهای به مجامع حقوقی بینالمللی بکشانیم. پرسش اساسی این است که چرا این همه زن و کودک باید قربانی شوند؟ چرا به کشور ما حمله شد؟ ما چه تهدیدی برای آنان بودیم؟ این موضوعات باید به طور جدی پیگیری شود.
این فعال رسانهای همچنین خاطرنشان کرد: یکی از اصول اساسی این است که هر آنچه منشأ تنش در کشور است، باید یا روش اجرای آن تغییر کند یا با تدبیر موقتاً کنار گذاشته شود. برای مثال، قانون حجاب که ابلاغ آن موقتاً متوقف شد، میتواند یکی از این موارد باشد. احتمال دارد مسائل دیگری هم وجود داشته باشد که اکنون منشأ اختلافاند؛ در این صورت میتوان فعلاً آنها را به تعویق انداخت و به مسائل اصلی کشور پرداخت.
گنجی تصریح کرد: از همه مهمتر آن است که دولت همانگونه که رهبری نیز تأکید کردهاند شرایطی فراهم کند که مردم درگیر زندگی عادی خود باشند. در کنار آمادهباش برای تأمین امنیت و در نظر گرفتن احتمال جنگ، مردم باید بتوانند به تفریحات، کنسرتها، دانشگاه و دیگر امور روزمره خود بپردازند. عادیسازی شرایط زندگی اجتماعی برای مردم از مهمترین وظایف دولت در شرایط کنونی است. مردم درگیر زندگی باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. در عین حال، دولت باید همواره با نگاهی واقعبینانه، احتمال وقوع جنگ را مدنظر داشته باشد؛ اما نباید این احتمال به گونهای باشد که زندگی عادی مردم مختل شود.
