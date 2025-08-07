توصیه به مادران شیرده در پیاده روی اربعین

مژگان مظلوم مربی کشوری و مشاور شیردهی و عضو انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: در دوران شیردهی، برخلاف برخی تصورات، مادران محدودیت غذایی خاصی ندارند. به این معنا که می‌توانند از همه گروه‌های غذایی به شرط رعایت تعادل، تنوع و تناسب استفاده کنند.

توجه به کیفیت مواد غذایی مصرفی بسیار اهمیت دارد

وی افزود: البته توجه به کیفیت مواد غذایی مصرفی بسیار اهمیت دارد و تأکید ما بر استفاده از غذاهای سالم است؛ به‌ویژه چربی‌های مفید مانند روغن‌های گیاهی سالم که در کیفیت چربی شیرمادر و حفظ سلامت عمومی مادر مؤثر هستند.

به گفته مظلوم؛ مادرانی که در مسیر زیارتی اربعین حضور دارند، به‌ویژه زمانی که در مواکب اسکان دارند، می‌بایست با مشاورین تغذیه و پزشکان تیم در ارتباط باشند تا جای نگرانی جدی از بابت کیفیت تغذیه در این مسیر باقی نماند با این حال، مادران باید مراقب باشند که از کم خوری یا پرخوری پرهیز کنند و کم خوری باعث کاهش کالری دریافتی و در نتیجه کاهش ترشح شیر می‌شود و پرخوری نیز نه تنها حجم شیرمادر را افزایش نمی‌دهد بلکه پیامدی جز افزایش وزن و چاقی مادر نخواهد داشت.

وی ادامه داد: تاکید می‌شود که مادران شیرده از مصرف کافئین زیاد، چای پررنگ یا نوشیدنی‌های داخل قوطی (دارای مواد افزودنی) پرهیز کنند و در خصوص همراه داشتن مواد غذایی، بهتر است به‌جای غذاهای کنسروی یا فراوری‌شده، از مواد غذایی تازه و طبیعی استفاده شود.

مظلوم در پایان خاطرنشان کرد: سلامت مادر، تغذیه مناسب و آرامش روانی او، مستقیماً بر سلامت و تغذیه شیرخوار تأثیر می‌گذارد. بنابراین، مادران باید در طول این سفر معنوی، بیش از همیشه مراقب سلامت جسمی و روانی خود باشند تا فرزندشان نیز از تغذیه‌ای کامل، ایمن و طبیعی بهره‌مند شود.