خدمت به خلق عبادتی برتر از نماز شب؛ در گذشته،نماز جماعت محل همیاری بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان استاد حوزه علمیه در سخنرانی دهه دوم ماه صفر به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: سخن در این بود که دین خدا در دو بخش طلوع دارد بخش اول عبادت حق که گستره‌ای عظیم دارد و بخش دوم خدمت به خلق که از نظر گستردگی حتی بالاتر از عبادت فردی است.

وی افزود: یک نکته مهم از روایات استفاده می‌شود و آن اینکه «خدمت به خلق» جلوه‌ای از عبادت خداوند است؛ یعنی خدمت‌گزاری اگر با نیت صحیح باشد، از لحاظ ثواب، عبادت محسوب می‌شود. خدمت به خلق معنایی بسیار گسترده دارد که شامل خدمت به هر موجود زنده و نه‌فقط انسان، نه‌فقط مؤمن و نه‌فقط شیعه است.

انصاریان ادامه داد: قرآن کریم در سوره ممتحنه آیه‌ای شگفت بیان می‌کند و می‌فرماید «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» خداوند می‌فرماید: کسانی که به خاطر دین با شما جنگ نکرده‌اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون نکرده‌اند هرچند بی‌دین، مشرک و کافر باشند از نیکی کردن و عدالت‌ورزی نسبت به آنان نهی نمی‌شوید.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به داستان گربه و سگ گفت: در روایات آمده است زنی به سبب حبس کردن یک گربه در زیرزمین و ندادن آب و غذا به او، که منجر به مرگش شد، در قیامت محکوم به عذاب شد. این نشان می‌دهد خداوند به مخلوقاتش حتی به حیوانات کوچک مهر دارد.

وی افزود: در مقابل، روایتی هست که انسانی خطاکار و لاابالی در بیابان سگی تشنه یافت. لباسش را به‌جای ظرف از چاه آب کشید، آب را در دهان سگ ریخت و او را سیراب کرد. خداوند به واسطه همین کار، همه گناهانش را بخشید. اسلام، دین محبت، احسان و لطف است؛ حتی عبادات در آن با رنگ و بوی عشق الهی طرح شده‌اند.

انصاریان اظهار داشت: مرحوم آیت‌الله بروجردی در کتاب ۵۰ جلدی خویش که سراسر روایات اهل‌بیت است از پیامبر (ص) نقل می‌کند: اگر نماز جماعت به یازده نفر برسد، اجر آن به اندازه‌ای است که اگر تمام دریاها مرکب و درختان قلم شوند و همه جن و انس نویسنده باشند، پیش از تمام شدن ثواب نماز، مرکب‌ها و قلم‌ها تمام می‌شود.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: در گذشته، نماز جماعت محل انس و همیاری بود. مردم در مسجدها مشکلات یکدیگر را حل می‌کردند، برای ازدواج‌ها کمک می‌دادند و داغ‌دیدگان را حمایت می‌کردند. انسان باید شجره طیبه باشد و همواره خیر داشته باشد.

وی با بیان روایتی ابراز کرد: روایت است اگر فرشتگان به زمین آیند و بخواهند عبادت کنند، سه کار انجام می‌دهند رساندن آب به مسلمانان، کمک به خانواده‌هایی که دخلشان با خرجشان نمی‌خواند و حفظ آبروی مردم و پوشاندن گناهان است.

انصاریان عنوان کرد: در اصفهان می‌رفتم یک روز پیش از منبر همراه میزبان به پارک رفتیم. لب رودخانه زاینده‌رود پیرمردی هشتاد ساله را دیدیم که نان خشک‌ها را خرد می‌کرد؛ قسمتی را برای ماهی‌ها در آب می‌ریخت و قسمتی را برای پرندگان روی زمین. کنار ایشان نشستم فهمیدم او معلم بازنشسته‌ای بود که ده‌هزار شاگرد را تربیت کرده و از حقوق اندکش تنها همین کار از دستش برمی‌آمد. زندگی با خدا و روایات اهل‌بیت سرشار از عشق است. این سه عمل آب‌رسانی، یاری خانواده‌های گرفتار، و حفظ آبروی مردم عبادات برترند و باید در برنامه زندگی قرار گیرند.