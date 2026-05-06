توفیق آلهاشم فعال حوزه مد و لباس در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: فعالان حوزه مد و لباس انتظار دارند دولت با ارائه تسهیلات مناسب، مشکلات پیش آمده در مسیر تولید و فروش را کاهش داده و برای ارائه خدمات آنان را یاری دهد.
وی با اشاره به اینکه پایداری تأمین مواد اولیه، از نیازهای اساسی تولیدکنندگان حوزه مد و لباس است، خاطرنشان کرد: ساختارهای دولتی و دستگاههای اجرایی میتوانند تا حد زیادی کمبودهای فعالان حوزه مد و لباس را جبران کنند.
مدیرعامل مؤسسه مد و لباس فعال در چاپ دیجیتال یادآور شد: حمایت بخش دولتی از کسبوکارهای مد و لباس در زمان جنگ، صرفاً یک انتخاب لوکس نیست، بلکه میتواند بخشی از یک استراتژی جامع برای تأمین نیازها، حفظ روحیه، حمایت از اقتصاد و افزایش تابآوری ملی باشد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی به واردات، رشد اقتصادی، حفظ هویت فرهنگی و توسعه زنجیره تأمین را بخشی از مزایای فعالیت واحدهای خرد و کلان پوشاک در جامعه است.
آلهاشم گفت: تولیدکنندگان به دلیل نبود نقدینگی کافی، قادر به تهیه مواد اولیه، بهروزرسانی ماشینآلات و فناوریهای خود نیستند. اگر دولت با همکاری شبکه بانکی، تسهیلات کمبهره و بلندمدت در اختیار این واحدها قرار دهد، ضمن افزایش بهرهوری، کیفیت محصولات داخلی نیز ارتقا مییابد و توان رقابت با نمونههای خارجی بیشتر میشود.
تأثیر جنگ اقتصادی بر زنجیره تأمین صنعت پوشاک
وی با اشاره به تأثیر جنگ اقتصادی بر زنجیره تأمین صنعت پوشاک، خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم، تأمین مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است. اگر نهادهای متولی، فرآیند واردات مواد اولیه ضروری را تسهیل و تعرفههای گمرکی را کاهش دهند، واحدهای تولیدی میتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه داده و از تعطیلی یا کاهش نیروی انسانی جلوگیری کنند.
آلهاشم با اشاره به ضرورت آموزش و مهارتآموزی فعالان مد و لباس، گفت: بسیاری از طراحان و تولیدکنندگان جوان، ایدههای خلاقانهای دارند اما به دلیل نبود دورههای تخصصی و کارگاههای عملی، نمیتوانند آنها را به محصولی قابل عرضه در بازار تبدیل کنند. دولت میتواند با همکاری دانشگاهها و مؤسسات آموزشی، بستری برای انتقال تجربیات اساتید و پیشکسوتان این حوزه فراهم آورد که نتیجه آن، خروج از تولیدات تکراری و حرکت به سوی طراحیهای اصیل و هویتمند است.
این کارآفرین حوزه مد و لباس، در پایان به نقش رسانهها و فضای مجازی در ترویج فرهنگ استفاده از پوشاک ایرانی اشاره کرد و افزود: در حالی که تبلیغات گسترده برای برندهای خارجی در شبکههای اجتماعی، ذائقه بسیاری از جوانان را تغییر داده است، رسانه ملی و پلتفرمهای داخلی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میتوانند با راهاندازی پویشهای حمایتی و کمپینهای معرفی برندهای موفق ایرانی، گام مؤثری در جهت افزایش اعتماد عمومی به محصولات داخلی و رونق کسبوکارهای حوزه مد و لباس برداشت.
