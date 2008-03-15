اقتصاد آمریکا بیمار است / انتخابات پارلمانی ایران

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : رسانه های غربی، امروز ادامه ناآرامی های جدایی طلبانه در تبت ،مسائل خاورمیانه و به ویژه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران را در صدر اخبار خود قرار دادند و البته حضور گسترده مردم کشورمان را با دادن رنگ و لعاب حزبی و جناحی به انتخابات و ادعای از پیش مشخص بودن نتایج آن زیر سئوال بردند.