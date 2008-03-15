اقتصاد آمریکا بیمار است / انتخابات پارلمانی ایران

نیویورک تایمز-چاپ نیویورک:
- پایان رای گیری درایران همراه با چند بارتمدید زمان رای گیری
- بوش بر بیمار بودن اقتصاد آمریکا صحه گذاشت .
واشنگتن تایمز-چاپ واشنگتن:
- چین درباره ادامه ناآرامی ها درتبت هشدار داد.
- محافظه کاران درلبه پیروزی درانتخابات ایران؛ درحالی که هنوزاصلاح طلبان امیدهایی برای ماندن درقدرت دارند.
- بدرفتاری ایران، ناشی ازرفتار بوش با این کشوراست .
واشنگتن پست-چاپ واشنگتن:
- تاخیر درانجام برنامه صلح، فقط به ضرر فلسطینی ها است.
- برنامه غذا برای کره شمالی تغییرمی کند.
- ادامه ناآرامی های جدایی طلبانه درچین.
یواس ای تو دی-چاپ آمریکا:
- محافظه کاران، پیروز احتمالی انتخابات پارلمانی درایران
- عراق درگذارازثبات
گاردین-چاپ لندن:
- پایان انتخابات پارلمانی درایران
- تیراندازی درتظاهرات مردمی درتبت
- استفاده فرماندارنیویورک ازهزینه های انتخاباتی برای انجام مسائل غیراخلاقی
ایندیپندنت-چاپ لندن:
- ادامه بحران اعتباردر بورسهای آمریکا؛ تکاپوی بانکهای این کشوربرای کنترل بحران
- چهار نفر درناآرامی های تبت کشته شدند.
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