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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۵

عناوین رسانه های غربی/

اقتصاد آمریکا بیمار است / انتخابات پارلمانی ایران

اقتصاد آمریکا بیمار است / انتخابات پارلمانی ایران

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : رسانه های غربی، امروز ادامه ناآرامی های جدایی طلبانه در تبت ،مسائل خاورمیانه و به ویژه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران را در صدر اخبار خود قرار دادند و البته حضور گسترده مردم کشورمان را با دادن رنگ و لعاب حزبی و جناحی به انتخابات و ادعای از پیش مشخص بودن نتایج آن زیر سئوال بردند.

نیویورک تایمز-چاپ نیویورک:

- پایان رای گیری درایران همراه با چند بارتمدید زمان رای گیری

- بوش بر بیمار بودن اقتصاد آمریکا صحه گذاشت .

واشنگتن تایمز-چاپ واشنگتن:

- چین درباره ادامه ناآرامی ها درتبت هشدار داد.

- محافظه کاران درلبه پیروزی درانتخابات ایران؛ درحالی که هنوزاصلاح طلبان امیدهایی برای ماندن درقدرت دارند.

- بدرفتاری ایران، ناشی ازرفتار بوش با این کشوراست .

واشنگتن پست-چاپ واشنگتن:

- تاخیر درانجام برنامه صلح، فقط به ضرر فلسطینی ها است.

- برنامه غذا برای کره شمالی تغییرمی کند.

- ادامه ناآرامی های جدایی طلبانه درچین.

یواس ای تو دی-چاپ آمریکا:

- محافظه کاران، پیروز احتمالی انتخابات پارلمانی درایران

- عراق درگذارازثبات

گاردین-چاپ لندن:

- پایان انتخابات پارلمانی درایران

- تیراندازی درتظاهرات مردمی درتبت

- استفاده فرماندارنیویورک ازهزینه های انتخاباتی برای انجام مسائل غیراخلاقی

ایندیپندنت-چاپ لندن:

- ادامه بحران اعتباردر بورسهای آمریکا؛ تکاپوی بانکهای این کشوربرای کنترل بحران

- چهار نفر درناآرامی های تبت کشته شدند.

کد مطلب 654761

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