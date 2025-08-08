به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند افراد مسنی که سرعت پیاده‌روی خود را کمی افزایش دادند، در نهایت بهبود قابل توجهی در عملکرد فیزیکی خود داشتند.

نتایج نشان می‌دهد که تنها ۱۴ قدم اضافی یا بیشتر در دقیقه برای ایجاد یک تفاوت واقعی کافی بود.

دکتر «دنیل روبین»، محقق ارشد و متخصص بیهوشی در دانشگاه پزشکی شیکاگو، در یک بیانیه خبری گفت: «حتی پیاده‌روی معمولی نیز اثرات مثبتی بر شرکت‌کنندگان در مطالعه ما داشت.»

برای این مطالعه، محققان ۱۰۲ فرد مسن را که در ۱۴ مجتمع بازنشستگی مستقل در منطقه کلان‌شهر شیکاگو زندگی می‌کردند، استخدام کردند. میانگین سنی آنها ۷۹ سال بود و همه آنها ضعیف یا در آستانه ضعف در نظر گرفته می‌شدند.

این تیم به طور تصادفی از ۵۶ نفر از افراد خواست که از یک برنامه منظم پیاده‌روی با سرعت معمولی پیروی کنند و ۴۶ نفر دیگر را در یک برنامه پیاده‌روی با شدت بالا شرکت داد.

روبین گفت: «اساساً، پیاده‌روی‌کنندگان با شدت بالا تشویق شدند که "با حداکثر سرعت ایمن ممکن" راه بروند. در مجموع، سالمندانی که در برنامه پیاده‌روی با شدت بالا شرکت داشتند، سرعت خود را به ۱۰۰ قدم در دقیقه افزایش دادند، در حالی که میانگین پیاده‌روی افراد عادی حدود ۷۷ قدم بود.»

نتایج نشان داد سالمندانی که ریتم پیاده‌روی راحت خود را ۱۴ قدم در دقیقه افزایش داده بودند، در آزمون پیاده‌روی شش دقیقه‌ای عملکرد بهتری داشتند.

روبین گفت، این نوع پیشرفت‌ها می‌تواند برای کسی که با ضعف دست و پنجه نرم می‌کند، بسیار ارزشمند باشد.

او گفت: «افرادی که ضعف را تجربه نکرده‌اند، نمی‌توانند تصور کنند که چقدر تفاوت بزرگی ایجاد می‌کند که بتوانند هنگام رفتن به فروشگاه مواد غذایی خسته نشوند یا نیازی به نشستن در بیرون نداشته باشند.»

بر اساس این نتایج، تیم روبین یک برنامه تلفن هوشمند به نام «تست راه رفتن» ایجاد کرد که می‌تواند سرعت راه رفتن را به طور دقیق اندازه‌گیری کند.

روبین توصیه می‌کند که سالمندان سرعت معمول راه رفتن خود را برای ایجاد یک خط پایه اندازه‌گیری کنند و سپس سعی کنند سرعت خود را کمی افزایش دهند تا به سطحی برسند که سریع‌تر حرکت کنند اما همچنان راحت باشد.

روبین افزود: «اپلیکیشن‌های تلفن می‌توانند با ارائه ریتمی ثابت که سالمندان می‌توانند با آن گام‌های خود را تنظیم کنند و حفظ ریتمی ثابت و بالا، به آنها کمک کنند.»

«دیوید کانروی»، محقق و استاد دانشکده حرکت‌شناسی دانشگاه میشیگان، خاطرنشان کرد که پیاده‌روی سریع همچنین می‌تواند مزایای سلامتی فراوان دیگری برای سالمندان داشته باشد.

او در یک بیانیه خبری گفت: «فعالیت بدنی مزایای گسترده و چند سیستمی دارد.»

کانروی افزود: «فعالیت بدنی طول عمر را افزایش می‌دهد، خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌های مزمن شایع مانند بسیاری از سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت را کاهش می‌دهد. سلامت مغز را بهبود می‌بخشد، عملکرد شناختی را بهبود می‌بخشد و خطر ابتلا به بیماری آلزایمر و زوال عقل مرتبط را کاهش می‌دهد. با کاهش اضطراب و افسردگی، سلامت روان را افزایش می‌دهد، سلامت استخوان را بهبود می‌بخشد و غیره.»

و نتایج آن به سرعت حاصل می‌شود.

کانروی گفت: «قابل توجه‌ترین تأثیرات کوتاه‌مدت معمولاً شامل احساس خوشایندتر و تجدید قوا، خواب بهتر و تفکر واضح‌تر است.»