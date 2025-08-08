خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: علاقه، پشتکار، مهارت، دانش، تعهد، دقت، صداقت و درست‌نویسی؛ شاید این‌ها تنها بخشی از الزامات حرفه‌ای باشد که خبرنگاری را معنا می‌بخشد. حرفه‌ای که در ذات خود سختی، فشار و گاه خطر را به همراه دارد، اما اگر خبرنگار وجدانی بیدار، گام‌هایی استوار و روحیه‌ای آرمان‌خواه و مردم‌دوست داشته باشد، همه این دشواری‌ها قابل تحمل می‌شود.

روز خبرنگار یادآور انسان‌هایی است که باید نمونه‌ای بی‌نظیر در اخلاق‌مداری، تعهد، سخت‌کوشی، همدلی، و ایستادگی در برابر ظلم باشند. برای آن‌ها زشت و زیبا، سرما و گرما، دور و نزدیک، فرقی ندارد؛ دغدغه اصلی، رسیدن به حقیقت و رساندن خبر درست است، حتی اگر مسیر پر از سنگلاخ باشد.

با همه این تحولات، جهان امروز بدون رسانه‌ها قابل تصور نیست. اگر روزی چرخ رسانه‌ها از حرکت بایستد، جریان اطلاعات متوقف و زندگی اجتماعی فلج خواهد شد. اما خبرنگاران، به‌عنوان طلایه‌داران این جبهه، هر روز با مشکلاتی تازه روبه‌رو می‌شوند و همچنان پای تعهدات حرفه‌ای خود می‌ایستند.

عرصه رسانه با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. مجوزهای بی‌حساب و کتاب، نبود مدیریت یکپارچه و گسترش پدیده «خبرنگارنما» ها، بخشی از مشکلاتی است که اعتبار و کارایی رسانه‌ها را تهدید می‌کند.

در دنیایی که فناوری با شتابی سرسام‌آور پیش می‌رود و سبک زندگی در کمتر از یک سال دگرگون می‌شود، تلفن‌های هوشمند، نرم‌افزارها و هوش مصنوعی نه تنها بسیاری از نیازهای کاربران را پاسخ می‌دهند، بلکه نقش رسانه در اطلاع‌رسانی، آموزش، فرهنگ‌سازی و روشنگری را پیچیده‌تر و حساس‌تر کرده‌اند.

خبرنگاران واقعی همان‌هایی هستند که ناملایمات را به جان می‌خرند

شهادت محمود صارمی، خبرنگاری که در مسیر رسالت خود جان باخت، روز خبرنگار را در تقویم ایران جاودانه کرد؛ روزی که یادآور قله‌های رفیع حق‌خواهی است، قله‌هایی که فتح آن‌ها مستلزم تاب‌آوری در برابر سختی‌ها تا مرز شهادت است.

خبرنگاران واقعی همان‌هایی هستند که ناملایمات را به جان می‌خرند، بی‌اعتنا به فاصله و فصل، بی‌تفاوت به وضعیت مالی یا شرایط آب و هوا، و با چشمی که مقصد را می‌بیند و قلبی که مقصودی والا را دنبال می‌کند.

همزمان با روز خبرنگار، پرداختن به شرایط رسانه‌های استانی و وضعیت امروز اصحاب رسانه، شاید نتواند همه مشکلات را برطرف کند، اما می‌تواند مرهمی باشد بر دل و ذهن کسانی که همواره برای بهبود شرایط دیگران تلاش کرده‌اند و خود از بسیاری از بهترین‌ها بی‌بهره مانده‌اند؛ همان‌هایی که چراغ را تنها برای خانه خود نمی‌خواهند و اگر روشنایی هست، برای همه طلب می‌کنند.

رسانه، پیشران مردم‌سالاری و میدان‌های نبرد نوین است

پیشکسوت رسانه در زنجان و مدیر پایگاه خبری پیام ملت، با بیان اینکه رسانه در عصر حاضر به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین مردم‌سالاری شناخته می‌شود، گفت: امروز دیگر جنگ‌ها تنها با موشک و زره‌پوش مدیریت نمی‌شوند، بلکه رسانه پیشقراول همه میدان‌های نبرد است و آماده‌سازی افکار عمومی، بخش مهمی از سناریوی جنگ‌ها را تشکیل می‌دهد.

علی‌اکبر شیوخی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش تعیین‌کننده رسانه در تحولات جهانی اظهار کرد: آنچه از معادلات پیچیده دنیا در ذهن‌ها شکل می‌گیرد، غالباً از دریچه دوربین خبرنگاران و عکاسان و قلم گزارشگران عبور کرده است. تصاویر، ویدئوها و نوشته‌های کوتاه هستند که افکار عمومی را به سمت تحلیل و درک تحولات سوق می‌دهند.

وی جنگ روسیه و اوکراین، نبرد رژیم صهیونیستی با مردم بی‌دفاع فلسطین و غزه و نیز جنگ ۱۲ روزه این رژیم علیه ایران را نمونه‌هایی روشن از تأثیرگذاری بی‌بدیل رسانه در شکل‌دهی به نگاه مردم و جامعه جهانی دانست و افزود: در جنگ اخیر علیه کشورمان، علاوه بر جنگ سخت شامل موشک، بمب و استفاده از هوش مصنوعی، بخش رسانه‌ای و جنگ نرم ماه‌ها پیش از آغاز درگیری‌ها آغاز شده بود تا افکار عمومی جامعه هدف برای پذیرش رویدادها آماده شود.

بزرگ‌ترین ضعف رسانه در ایران نبود آموزش حرفه‌ای است

مدیر پایگاه خبری پیام ملت با تأکید بر ضرورت توجه به فعالان رسانه‌ای از خبرنگاران و عکاسان تا تحلیلگران و سردبیران گفت: بزرگ‌ترین ضعف رسانه در ایران نبود آموزش حرفه‌ای است. متأسفانه دروازه این حوزه به‌گونه‌ای گشوده شده که هر فردی بدون تخصص و تجربه وارد آن می‌شود و سیاست‌های اشتباه فرهنگی، ورود نیروهای غیرمتخصص را تسهیل کرده و کمیت بر کیفیت ارجحیت یافته است.

انتشار اخبار نادرست و هیجانی، بخش زیادی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی امروز را رقم زده است

شیوخی ادامه داد: نگاه پوپولیستی دولت‌ها به فرهنگ و رسانه و صدور بی‌حساب و کتاب مجوزها به بهانه ایجاد اشتغال، به گسترش ولنگاری فرهنگی و اجتماعی منجر شده و انتشار اخبار نادرست و هیجانی، بخش زیادی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی امروز را رقم زده است.

وی چالش معیشتی فعالان رسانه‌ای را از دیگر مشکلات جدی این حوزه برشمرد و تصریح کرد: تا زمانی که نیازهای اولیه اهالی رسانه برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت فعالیت حرفه‌ای و اثرگذار شکل بگیرد. تئوری نیازهای مازلو نشان می‌دهد که بدون رفع دغدغه‌های معیشتی، کیفیت و خلاقیت در کار رسانه‌ای تحقق نخواهد یافت.

پیشکسوت رسانه با مقایسه رسانه‌های داخلی و نمونه‌های موفق خارجی گفت: رسانه‌های معتبر جهان توانسته‌اند بستر اولیه شامل آموزش، حمایت و ساختار را با پیامدهای ثانویه مانند اعتماد عمومی و اعتبار بین‌المللی پیوند دهند و به رسانه‌هایی تبدیل شوند که اخبار و تحلیل‌هایشان موثق، تأثیرگذار و قابل اتکا است.

شیوخی خاطرنشان کرد: رسانه اگر به‌درستی دیده و حمایت شود، نه‌تنها حافظ مردم‌سالاری بلکه حافظ منافع ملی و امنیت روانی جامعه خواهد بود.

