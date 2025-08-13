  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۴۵

پیشگیری از بیماری‌ها و کمک‌های اولیه در پیاده‌روی اربعین

پیشگیری از بیماری‌ها و کمک‌های اولیه در پیاده‌روی اربعین

هلال احمر جمهوری اسلامی ایران توصیه‌های مهم بهداشتی و کمک‌های اولیه را برای پیشگیری از بیماری‌های گوارشی، گرمازدگی و دیگر مشکلات در پیاده‌روی اربعین ارائه کرده است.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی، یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های انسانی در جهان است که میلیون‌ها زائر را در مسیرهای طولانی و در شرایط خاص آب‌وهوایی و بهداشتی گرد هم می‌آورد. در این سفر معنوی، حفظ سلامت جسمی و پیشگیری از بیماری‌ها امری بسیار حیاتی است. هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی، تغذیه‌ای و کمک‌های اولیه برای زائران را برشمرده است.

پیشگیری از وبا و بیماری‌های گوارشی

وبا یک بیماری گوارشی باکتریایی است که از طریق آب و غذای آلوده منتقل شده و با علائمی همچون اسهال شدید، تشنگی مفرط و گرفتگی عضلات همراه است. برای جلوگیری از ابتلاء به وبا، رعایت نکات زیر ضروری است:

استفاده از آب آشامیدنی تصفیه‌شده و بسته‌بندی‌شده

پرهیز از مصرف یخ‌های قالبی غیربهداشتی

خودداری از مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های غیرمطمئن

اجتناب از خوردن سبزیجات و میوه‌های نشسته

در صورت بروز اسهال یا استفراغ:

مصرف شربت نعناع، موز سبز و دم‌نوش بارهنگ

استفاده از زنجبیل و لیمو برای آرام‌سازی معده

در صورت یبوست شدید:

ماساژ شکم با روغن بنفشه یا بادام

پرهیز از خوردن خوراکی‌هایی مانند ذرت، برنج و چای پررنگ

استفاده از عناب و انجیر

دوری از ادویه‌های گرم و خشک

در صورت شروع علائم گوارشی، مراجعه به مراکز درمانی و استفاده از کمک‌های تخصصی ضروری است.

بهداشت دست‌ها در پیاده‌روی اربعین

یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از بیماری‌های عفونی، رعایت بهداشت فردی و به‌ویژه بهداشت دست‌هاست. زائران باید توجه ویژه‌ای به نکات زیر داشته باشند:

شستشوی دست‌ها با آب و صابون، به‌ویژه قبل از غذا (حداقل ۲۰ ثانیه)

خودداری از دست دادن و روبوسی با دیگران

استفاده از دستمال کاغذی هنگام سرفه و عطسه

اجتناب از تماس مستقیم با سطوح مشکوک به آلودگی

پیشگیری و کمک‌های اولیه در گرمازدگی

زائران به دلیل پیاده‌روی طولانی در گرمای زیاد، در معرض خطر گرمازدگی قرار دارند. رعایت این نکات برای پیشگیری حیاتی است:

پوشیدن لباس‌های گشاد و سبک

نوشیدن مداوم آب و مایعات بدون کافئین

استفاده از چتر، کلاه و عینک آفتابی

پیاده‌روی در ساعات خنک و اجتناب از فعالیت در ساعات گرم روز

مصرف شربت‌هایی مثل خاکشیر

در صورت بروز گرمازدگی بهتر است ابتدا فرد را به مکان خنک و سایه منتقل کنید و او را خوابانده و پاهایش را بالا بیاورید. لباس‌های تنگ را از تو فرد درآورده در صورت هوشیاری آب خنک به او بنوشانید. روی بدن او آب سرد بپاشید و او را برای خنک‌سازی باد بزنید.

توجه داشته باشید که در این شرایط تحت هیچ شرایطی از آسپرین استفاده نکنید و با نیروهای امدادی فوراً تماس بگیرید.

کد خبر 6549907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها