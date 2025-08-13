خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی، یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های انسانی در جهان است که میلیون‌ها زائر را در مسیرهای طولانی و در شرایط خاص آب‌وهوایی و بهداشتی گرد هم می‌آورد. در این سفر معنوی، حفظ سلامت جسمی و پیشگیری از بیماری‌ها امری بسیار حیاتی است. هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی، تغذیه‌ای و کمک‌های اولیه برای زائران را برشمرده است.

پیشگیری از وبا و بیماری‌های گوارشی

وبا یک بیماری گوارشی باکتریایی است که از طریق آب و غذای آلوده منتقل شده و با علائمی همچون اسهال شدید، تشنگی مفرط و گرفتگی عضلات همراه است. برای جلوگیری از ابتلاء به وبا، رعایت نکات زیر ضروری است:

استفاده از آب آشامیدنی تصفیه‌شده و بسته‌بندی‌شده

پرهیز از مصرف یخ‌های قالبی غیربهداشتی

خودداری از مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های غیرمطمئن

اجتناب از خوردن سبزیجات و میوه‌های نشسته

در صورت بروز اسهال یا استفراغ:

مصرف شربت نعناع، موز سبز و دم‌نوش بارهنگ

استفاده از زنجبیل و لیمو برای آرام‌سازی معده

در صورت یبوست شدید:

ماساژ شکم با روغن بنفشه یا بادام

پرهیز از خوردن خوراکی‌هایی مانند ذرت، برنج و چای پررنگ

استفاده از عناب و انجیر

دوری از ادویه‌های گرم و خشک

در صورت شروع علائم گوارشی، مراجعه به مراکز درمانی و استفاده از کمک‌های تخصصی ضروری است.

بهداشت دست‌ها در پیاده‌روی اربعین

یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از بیماری‌های عفونی، رعایت بهداشت فردی و به‌ویژه بهداشت دست‌هاست. زائران باید توجه ویژه‌ای به نکات زیر داشته باشند:

شستشوی دست‌ها با آب و صابون، به‌ویژه قبل از غذا (حداقل ۲۰ ثانیه)

خودداری از دست دادن و روبوسی با دیگران

استفاده از دستمال کاغذی هنگام سرفه و عطسه

اجتناب از تماس مستقیم با سطوح مشکوک به آلودگی

پیشگیری و کمک‌های اولیه در گرمازدگی

زائران به دلیل پیاده‌روی طولانی در گرمای زیاد، در معرض خطر گرمازدگی قرار دارند. رعایت این نکات برای پیشگیری حیاتی است:

پوشیدن لباس‌های گشاد و سبک

نوشیدن مداوم آب و مایعات بدون کافئین

استفاده از چتر، کلاه و عینک آفتابی

پیاده‌روی در ساعات خنک و اجتناب از فعالیت در ساعات گرم روز

مصرف شربت‌هایی مثل خاکشیر

در صورت بروز گرمازدگی بهتر است ابتدا فرد را به مکان خنک و سایه منتقل کنید و او را خوابانده و پاهایش را بالا بیاورید. لباس‌های تنگ را از تو فرد درآورده در صورت هوشیاری آب خنک به او بنوشانید. روی بدن او آب سرد بپاشید و او را برای خنک‌سازی باد بزنید.

توجه داشته باشید که در این شرایط تحت هیچ شرایطی از آسپرین استفاده نکنید و با نیروهای امدادی فوراً تماس بگیرید.