خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی، یکی از بزرگترین گردهماییهای انسانی در جهان است که میلیونها زائر را در مسیرهای طولانی و در شرایط خاص آبوهوایی و بهداشتی گرد هم میآورد. در این سفر معنوی، حفظ سلامت جسمی و پیشگیری از بیماریها امری بسیار حیاتی است. هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مهمترین توصیههای بهداشتی، تغذیهای و کمکهای اولیه برای زائران را برشمرده است.
پیشگیری از وبا و بیماریهای گوارشی
وبا یک بیماری گوارشی باکتریایی است که از طریق آب و غذای آلوده منتقل شده و با علائمی همچون اسهال شدید، تشنگی مفرط و گرفتگی عضلات همراه است. برای جلوگیری از ابتلاء به وبا، رعایت نکات زیر ضروری است:
استفاده از آب آشامیدنی تصفیهشده و بستهبندیشده
پرهیز از مصرف یخهای قالبی غیربهداشتی
خودداری از مصرف خوراکیها و نوشیدنیهای غیرمطمئن
اجتناب از خوردن سبزیجات و میوههای نشسته
در صورت بروز اسهال یا استفراغ:
مصرف شربت نعناع، موز سبز و دمنوش بارهنگ
استفاده از زنجبیل و لیمو برای آرامسازی معده
در صورت یبوست شدید:
ماساژ شکم با روغن بنفشه یا بادام
پرهیز از خوردن خوراکیهایی مانند ذرت، برنج و چای پررنگ
استفاده از عناب و انجیر
دوری از ادویههای گرم و خشک
در صورت شروع علائم گوارشی، مراجعه به مراکز درمانی و استفاده از کمکهای تخصصی ضروری است.
بهداشت دستها در پیادهروی اربعین
یکی از مهمترین راههای پیشگیری از بیماریهای عفونی، رعایت بهداشت فردی و بهویژه بهداشت دستهاست. زائران باید توجه ویژهای به نکات زیر داشته باشند:
شستشوی دستها با آب و صابون، بهویژه قبل از غذا (حداقل ۲۰ ثانیه)
خودداری از دست دادن و روبوسی با دیگران
استفاده از دستمال کاغذی هنگام سرفه و عطسه
اجتناب از تماس مستقیم با سطوح مشکوک به آلودگی
پیشگیری و کمکهای اولیه در گرمازدگی
زائران به دلیل پیادهروی طولانی در گرمای زیاد، در معرض خطر گرمازدگی قرار دارند. رعایت این نکات برای پیشگیری حیاتی است:
پوشیدن لباسهای گشاد و سبک
نوشیدن مداوم آب و مایعات بدون کافئین
استفاده از چتر، کلاه و عینک آفتابی
پیادهروی در ساعات خنک و اجتناب از فعالیت در ساعات گرم روز
مصرف شربتهایی مثل خاکشیر
در صورت بروز گرمازدگی بهتر است ابتدا فرد را به مکان خنک و سایه منتقل کنید و او را خوابانده و پاهایش را بالا بیاورید. لباسهای تنگ را از تو فرد درآورده در صورت هوشیاری آب خنک به او بنوشانید. روی بدن او آب سرد بپاشید و او را برای خنکسازی باد بزنید.
توجه داشته باشید که در این شرایط تحت هیچ شرایطی از آسپرین استفاده نکنید و با نیروهای امدادی فوراً تماس بگیرید.
