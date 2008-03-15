کنسرت شیرمحمد اسپندار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت که ساعت 18 روزهای پنجشنبه و جمعه 23 و 24 اسفند ماه در سالنی در کاشانک واقع در شمال تهران برگزار شد عده محدودی از اهالی موسیقی و علاقه مندان حضور داشتند .

در این برنامه که به همت محمدرضا درویشی،پژوهشگر موسیقی به منظور کمک به وضعیت زندگی شیر محمد برگزار شد ،ماشاالله بامری به عنوان خواننده و نوازنده تنبورک وداود بامری نوازنده دهلک اسپندار را همراهی کردند.

درویشی در باره درآمد این کنسرت که قیمت بلیت های آن به صورت همت عالی اعلام شده بود به مهر گفت : با توجه به گنجایش محدود سالن که حدود هشتاد نفر بود،خوشبختانه برنامه با استفبال بسیار خوبی مواجه شد و در این دو شب حدود دویست نفر شرکت کردند وهفت میلیون تومان بلیت نیزفروخته شد.

وی در ادامه افزود:یک نفر از خیرین برای ساخت خانه شیرمحمد در بمپور اعلام آمادگی کرده است و قرار است به زودی برای ایشان کاشانه ای ساخته شود.

درویشی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا کمک های دیگری هم صورت گرفته است یانه گفت : متاسفانه تا این لحظه نه دفتر موسیقی ارشاد تهران و نه خانه موسیقی که قبلا قول مساعدت داده بودند کمکی ارائه ندادند.