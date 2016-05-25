افشین معصومی مجری طرح و تهیه‌کننده این پروژه مستند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این پروژه موسیقایی تصویری توضیح داد: طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته مدتی است که تولید پروژه مستند «پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران» را آغاز کرده ایم که در اولین مجموعه با توجه به ارزش ها و جذابیت هایی که استاد شیرمحمد اسپندار داشت سراغ ساخت مستند درباره تنها دونلی نواز منطقه بلوچستان رفتیم که آغاز فیلمبرداری در تهران و با مصاحبه با تعدادی از هنرمندان موسیقی همراه بوده است.

به گفته وی، تاکنون با پوریا اخواص، حسین علیشاپور، امیرحسین اثنی عشری، وحید تاج، محمدرضا شرایلی گفتگوهایی انجام شده و با استاد حسین علیزاده و استاد کیهان کلهر نیز مذاکراتی انجام گرفته که اگر امکان آن فراهم شد با این دو هنرمند نیز گفتگو گرفته شود.

وی ادامه داد: علیرضا پوریوسف و سیاوش کردجان دو مستندسازی هستند که در تولید این پروژه همراه ما خواهند بود و اگر مشکل خاصی وجود نداشته باشد به زودی برای ضبط تصاویری از استاد اسپندار و گفتگو با این هنرمند به بلوچستان سفر خواهیم کرد. البته هنوز تاریخ دقیقی برای اکران و یا توزیع این مستندها نداریم اما امیدوارم با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته بتوانیم آرشیو مناسبی از پیشکسوتان موسیقی نواحی مناطق مختلف ایران داشته باشیم.

معصومی در پایان تاکید کرد: به طور حتم این اولین و آخرین پروژه ما نخواهد بود زیرا تصمیم داریم با سفر به مناطق مختلف ایران از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی مستندهایی تهیه کنیم که به نظرم با توجه به شرایط نابسمان موسیقی نواحی ایران می تواند به سهم خود قدمی برای حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند باشد. این پروژه فقط گام کوچکی برای زنده نگه داشتن یاد و نام و آثار ارزشمند هنرمندانی است که هر یک به سهم خود تلاش بی ادعایی برای حفظ موسیقی این سرزمین داشته اند.