مواکب میزبان زائران حسینی؛بهترین موکب پزشکی در عراق متعلق به نقده است

حجت الاسلام حسین فصح نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان نقده هر ساله میزبان زائران حسینی از ترکیه، آذربایجان و… بوده و امسال بهترین موکب پزشکی در عراق متعلق به شهرستان نقده است.

وی ادادمه داد: امسال ۹ موکب در ورودی و سایر مبادی شهر برای خدمات رسانی به زائران حسینی در شهرستان نقده برپا شده است تا به زائران خدمات رسانی کنند.

حجت‌الاسلام فصیح نیا تصریح کرد: در این مواکب علاوه بر اسکان زائران، خدمات رسانی در حوزه تغذیه آنها نیز صورت می‌گیرد. علاوه بر موکب‌ها، تعدادی زائر سرا و زائرخانه نیز برای اسکان زائران در نظر گرفته شده است.

وی گفت: دستگاه‌های خدمات رسان از جمله اداره برق، آب و فاضلاب، امور آب و سایر دستگاه‌ها جهت خدمات خاص پای کار می‌باشند.

حجت‌الاسلام فصیح نیا اظهار کرد: علاوه بر برپایی موکب‌هایی در سطح شهر نقده برای خدمات رسانی به زائران، موکب تیم پزشکی شهرستان نقده در کشور عراق نیز برپا شده است و در این موکب بهترین پزشکان و کادر درمان برای خدمات رسانی هر چه بهتر و مطلوب‌تر به زائران حضور دارند.

وی بیان کرد: همچنین سه موکب اسکان و تغذیه به مسیر نجف به کربلا اعزام شدند که در عمود ۸۲۳ و ۸۲۴ به زائران ارائه خدمات خواهند نمود.

امام جمعه شهرستان نقده آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات بی‌وقفه به زائران سیدالشهدا (ع) گفت: وظیفه ماست که با تمام توان و بدون هیچ محدودیتی، خدمات‌رسانی به زائران عزیز را به بهترین نحو انجام دهیم و اطمینان حاصل کنیم. همچنین قابل ذکر است این مواکب از ۸ مرداد تا ۳ روز پس از اربعین ۲۴ ساعته در خدمت زائرین آقا اباعبدالله الحسین (ع) خواهند بود.