ویتامین D ممکن است در برابر کووید۱۹ محافظت ایجاد کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش میدهند افرادی که کمبود ویتامین D دارند، ۳۶ درصد بیشتر احتمال دارد که به دلیل عفونت کووید نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته باشند.
«کری بکمن»، محقق ارشد دانشگاه استرالیای جنوبی، در یک بیانیه خبری گفت: «ویتامین D نقش کلیدی در تنظیم سیستم ایمنی بدن دارد، بنابراین محتمل است که سطح پایین آن بر نحوه واکنش بدن به عفونتهایی مانند کووید۱۹ تأثیر بگذارد.»
با این حال، این مطالعه هیچ افزایش خطر ابتلا به عفونت کووید را در بین افرادی که سطح ویتامین D پایینی دارند، نشان نداد.
بکمن گفت: «مطالعه ما نشان داد افرادی که کمبود یا نارسایی ویتامین D دارند، بیشتر از افرادی که سطح ویتامین D سالمی دارند، به دلیل کووید۱۹ در بیمارستان بستری میشوند، اما احتمال ابتلای آنها به ویروس در وهله اول بیشتر نیست.»
برای این مطالعه، محققان دادههای بیش از۱۵۰ هزار شرکتکننده در یک مطالعهی بلندمدت سلامت در بریتانیا را تجزیه و تحلیل کردند.
این تیم خطری را که کووید در بین افرادی که یا کاملاً کمبود ویتامین D دارند یا سطح ویتامین آنها ناکافی است، بررسی کرد و آن را با خطری که در بین همتایان آنها که سطح ویتامین D طبیعی دارند، مشاهده شد، مقایسه کرد.
نتایج نشان میدهد که سطح ویتامین D میتواند به نتایج بهتر کووید کمک کند، تقریباً همانطور که دوزهای یادآور واکسن نقش دارند.
بکمن گفت: «کووید۱۹ ممکن است تهدیدی که قبلاً بود نباشد، اما هنوز هم بر سلامت و آرامش مردم تأثیر میگذارد. درک اینکه چه کسی بیشتر در معرض خطر است به این افراد کمک میکند تا اقدامات احتیاطی بیشتری، از جمله نظارت بر سطح ویتامین D خود، انجام دهند.»
او خاطرنشان کرد: «ممکن است افرادی که از ابتدا سلامت ضعیفی دارند، سطح ویتامین D پایینی نیز داشته باشند.»
بکمن ادامه داد: «بنابراین، در این مرحله، ما نمیدانیم که آیا مکملهای ویتامین D به خودی خود میتوانند شدت کووید۱۹را کاهش دهند یا خیر. مطمئناً این حوزهای است که ارزش بررسی دارد به خصوص که ما همچنان با این ویروس زندگی میکنیم.»
