قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت شهرکهای صنفی گفت: در خصوص صدور مجوز برای شهرکهای صنفی، جلسهای با رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برگزار کردهام و چند روز پیش نیز نامهای خطاب به معاون اول رئیس جمهور ارسال کردهام. امیدوارم در روزهای آتی پاسخ مناسبی از سوی ایشان دریافت کنیم.
وی افزود: ما به دنبال آن هستیم که همانطور که شهرکهای صنعتی و صنفی در کشور وجود دارد، یک شهرک نیز به عنوان مرکز توزیع کالا برای اصناف ایجاد شود. برخی از توزیعکنندگان به دلیل حجم بالای فعالیت و تأثیر منفی بر ترافیک شهری، باید به خارج از شهر منتقل شوند.
نوده فراهانی تصریح کرد: در صورت صدور مجوز، با رئیس شهرکهای صنفی و صنعتی جلسهای برگزار خواهیم کرد و برنامهریزی لازم را انجام میدهیم. آمادگی داریم زمین را در اختیار اصناف قرار دهیم و تمام ساختوسازها نیز با سرمایهگذاری خود اصناف انجام شود تا بتوانیم یک شهرک صنفی مجهز، مشابه آنچه در برخی استانهای دیگر داریم، در استان تهران نیز احداث کنیم.
وی تأکید کرد: ایجاد یک شهرک صنفی مجهز در استان تهران، همانند برخی از استانهای دیگر، میتواند به کاهش تراکم صنفی در سطح شهر کمک کند و تا حدی از بار ترافیکی تهران بکاهد و تهران اندکی خلوت شود.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تعداد صنوفی که نیاز به انتقال دارند، بسیار زیاد و تقریباً غیرقابل شمارش است. تنها در یک مورد، صنف لوازم یدکی، حدود ۱۲ هزار عضو دارد که باید از تهران خارج شوند تا چند خیابان اصلی از فشار فعالیت صنفی رها شود و مردم بتوانند در شهر نفس بکشند.
