  1. استانها
  2. قم
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

تشدید نظارت‌ میدانی بر مراکز خدماتی بین‌راهی قم در آستانه اربعین

تشدید نظارت‌ میدانی بر مراکز خدماتی بین‌راهی قم در آستانه اربعین

قم- بازدیدهای میدانی از مراکز خدماتی بین‌راهی استان قم با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی در محور قم–کاشان تشدید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازدیدهای میدانی از مراکز خدماتی بین‌راهی استان قم با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی در محور قم–کاشان تشدید شده و در ادامه روند بازدیدهای میدانی کمیته نظارت استانی از اماکن خدماتی بین‌راهی استان قم که همزمان با ایام سفرهای اربعین حسینی شدت یافته است، مجموعه‌ای از نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و سالن‌های عمومی در مجتمع‌های خدماتی آزادراه قم – کاشان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و امکانات رفاهی مجتمع‌های خدماتی «شیخ بهایی»، «سهراب سپهری»، «پروین اعتصامی» و «ستاره کویر» توسط اعضای کمیته نظارت استانی بررسی و ارزیابی شد.
رمپ‌های دسترسی ویژه جانبازان و معلولان حرکتی، جایگاه‌های سوخت و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز زائران نیز از دیگر محورهای مورد توجه در این بازدیدها بود.
کمیته نظارت بر اماکن خدماتی بین‌راهی استان قم با حضور نمایندگانی از اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ستاد اقامه نماز، شبکه بهداشت شهرستان و انجمن‌های صنفی مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی، به‌صورت مستمر و دوره‌ای از این اماکن بازدید کرده و در مناسبت‌هایی نظیر ایام اربعین، نظارت‌ها را تشدید می‌کند.

کد خبر 6553005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها