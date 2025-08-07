به گزارش خبرنگار مهر، بازدیدهای میدانی از مراکز خدماتی بینراهی استان قم با هدف ارتقای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی در محور قم–کاشان تشدید شده و در ادامه روند بازدیدهای میدانی کمیته نظارت استانی از اماکن خدماتی بینراهی استان قم که همزمان با ایام سفرهای اربعین حسینی شدت یافته است، مجموعهای از نمازخانهها، سرویسهای بهداشتی و سالنهای عمومی در مجتمعهای خدماتی آزادراه قم – کاشان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، نمازخانهها، سرویسهای بهداشتی و امکانات رفاهی مجتمعهای خدماتی «شیخ بهایی»، «سهراب سپهری»، «پروین اعتصامی» و «ستاره کویر» توسط اعضای کمیته نظارت استانی بررسی و ارزیابی شد.
رمپهای دسترسی ویژه جانبازان و معلولان حرکتی، جایگاههای سوخت و سایر زیرساختهای مورد نیاز زائران نیز از دیگر محورهای مورد توجه در این بازدیدها بود.
کمیته نظارت بر اماکن خدماتی بینراهی استان قم با حضور نمایندگانی از ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ستاد اقامه نماز، شبکه بهداشت شهرستان و انجمنهای صنفی مجتمعهای خدماتی بینراهی، بهصورت مستمر و دورهای از این اماکن بازدید کرده و در مناسبتهایی نظیر ایام اربعین، نظارتها را تشدید میکند.
