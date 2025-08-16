نمایندگان اسکیت ایران صاحب مدال برنز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روز نهم از بازی‌های جهانی چنگدو با برگزاری مسابقات رشته اسکیت اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم همراه بود و در پایان نمایندگان ایران صاحب یک مدال برنز توسط رضا لسانی شدند. در این رقابت‌ها تیم ایران دارای چهار ورزشکار به نام‌های رضا لسانی، امیرمحمد سواری، ترانه احمدی و رومینا سالک بود.

ترانه احمدی و رومینا سالک ۲ نماینده شایسته کشورمان در مرحله مقدماتی بخش بانوان توانستند با ثبت رکوردهای ۴.۳۴۰ و ۴.۳۸۸ به ترتیب در جایگاه چهارم و پنجم قرار بگیرند و با این نتیجه گام به مرحله بعدی بازی‌ها بگذارند. این دو ورزشکار شایسته و پُر تلاش در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف یکدیگر رفتند.

در جریان این رقابت، ترانه احمدی و رومینا سالک دو نماینده ایران با یکدیگر رقابت کردند و در نهایت رومینا سالک توانست در رقابتی که از حساسیت بالایی برخوردار بود، به مرحله نیمه‌نهایی برود. سالک در نیمه‌نهایی به مصاف رقیبی از کشور چین تایپه رفت و در حالی که ۲ وررشکار رقابت بسیار نزدیکی با هم داشتند، در نهایت نماینده شایسته کشورمان روی یک اشتباه نتیجه را واگذار کرد و به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد. این ملی‌پوش در دیدار رده‌بندی به مصاف ون جینگ ورزشکاری از کشور چین رفت و در حالی که راند نخست را با برتری پشت سر گذاشته بود و تنها یک گام با مدال با ارزش برنز فاصله داشت اما در نهایت روی اشتباه جزئی به جایگاه چهارمی دست یافت.

همچنین ترانه احمدی دیگر ملی‌پوش ارزنده کشورمان هم در نهایت با شایستگی زیاد با قرار گرفتن در رده پنجم به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. در بخش آقایان هم رضا لسانی و امیر محمد سواری نمایندگان کشورمان در این مرحله بودند که در پایان توانستند با عملکردی مناسب به جمع هشت نفر برتر این مسابقات راه یابند. سواری و لسانی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف رقبایی از کشورهای چین تایپه و تایلند رفتند. در این مرحله رضا لسانی و امیر محمد سواری توانستند با عبور از سد ورزشکاران کشورهای تایلند و چین تایپه به مرحله نیمه‌نهایی راه یابند.

این دو ورزشکار در این مرحله با ورزشکاران کشور میزبان صف‌آرایی کردند. رضا لسانی در دیدار مقابل هائو ژانگ با شایستگی تمام و در دیداری نزدیک و در حالی که جو سالن و تماشاگران به سود کشور میزبان بود، با نتیجه دو بر یک نتیجه را واگذار کرد و راهی دیدار رده‌بندی شد. امیرمحمد سواری دیگر نماینده کشورمان در دیدار مقابل ورزشکار چین قرار گرفت و در پایان با وجود تلاش فراوان نتیجه را واگذار کرد تا برای کسب مدال برنز به مصاف لسانی برود. در دیدار رده‌بندی و تمام ایرانی سواری و لسانی مقابل هم قرار گرفتند که در پایان لسانی توانست با برتری زمین مسابقه را ترک کند و صاحب نشان خوشرنگ برنز شود. مدال طلا و نقره هم از آن نمایندگان کشور میزبان شد.