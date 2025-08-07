به گزارش خبرگزاری مهر، مهران حیدری بنی در نشست مشترک اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با مسئولان استانی با ارائه گزارشی از وضعیت اقلیمی استان اظهار کرد: در سال زراعی جاری تاکنون ۹۰.۶ میلی‌متر بارش در سطح استان ثبت شده که این میزان در مقایسه با میانگین بلندمدت، حدود ۴۰ درصد کاهش دارد.

وی با اشاره به روند افزایشی دمای هوا طی دهه‌های گذشته افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد روزهای گرم با دمای بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد از ۱۷ روز در گذشته به ۸۰ روز رسیده و در مقابل، تعداد روزهای یخبندان از ۸۹ روز به ۲۷ روز کاهش یافته است.

مدیرکل هواشناسی قم کاهش بارندگی، افزایش سرعت باد، افزایش تبخیر و کاهش پوشش گیاهی را از عوامل اصلی بروز خشکسالی و تشدید آثار تغییر اقلیم در استان عنوان کرد و گفت: یکی از پیامدهای این وضعیت، فعال شدن کانون‌های گرد و خاک به‌ویژه در منطقه سراجه در شرق استان است که با کوچک‌ترین وزش باد، شاهد خیزش گرد و غبار در سطح استان و انتقال آن به استان‌های همجوار هستیم.

حیدری بنی در پایان با تأکید بر ضرورت سازگاری با شرایط اقلیمی جدید، از تدوین مطالعات و طرح‌هایی برای مقابله با گرد و غبار خبر داد و گفت: این طرح‌ها با همکاری هواشناسی و اساتید دانشگاهی تهیه و به مسئولان استانی ارائه شده که اجرای آن نیازمند تأمین اعتبار لازم است.