احتمال وزش باد و خیزش گردوخاک در قم طی روزهای آینده

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و پیش‌بینی هواشناسی، وضعیت جوی استان قم از امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد تا روز یکشنبه عمدتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود.

در این مدت، آسمان استان غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، وزش باد و وقوع غبار محلی دور از انتظار نیست.

بر اساس این گزارش، در ساعات پایانی روز جمعه و همچنین روز یکشنبه، افزایش نسبی ابر در سطح استان رخ خواهد داد که ممکن است در برخی مناطق با وزش باد نسبتاً شدید و احتمال خیزش گردوخاک همراه شود.

هواشناسی قم اعلام کرد که طی این بازه زمانی، تغییر محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط دمایی در محدوده نرمال فصل باقی خواهد ماند.

توصیه هواشناسی آن است که با توجه به احتمال وزش باد شدید و خیزش گردوخاک به‌ویژه در روز یکشنبه، به شهروندان به‌ویژه افراد دارای بیماری‌های تنفسی توصیه می‌شود از تردد غیرضروری در فضای باز در ساعات بعدازظهر خودداری کنند.