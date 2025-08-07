مسئولین فضا را برای انتقاد و اطلاع رسانی آزادتر آماده کنند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ امیرماهان محمدی یکتا: در آستانه روز خبرنگار، فرصتی دست داد، تا با اسماعیل تاجیک نوری پیشکسوت و فعال رسانه‌ای جنوب شرق تهران، گفت‌وگویی صمیمی داشته باشیم.

در این گفتگو به بررسی تجربیات، چالش‌ها و دیدگاه‌های این خبرنگار با سابقه در حوزه رسانه‌های محلی پرداخته‌ایم.

* اگر روز اول کارتان را دوباره تجربه کنید، باز هم خبرنگاری را انتخاب می‌کنید؟

صد در صد بله.

من ایران را کشوری می‌دانم که رسانه و مدیا رکن اصلی آن است و اهمیت آن به دلیل فناوری‌های نوظهور و ابزارهای تکنولوژیکی روزافزون، از سایر ارکان بیشتر است.

اگر سیاستمداران و رسانه‌ها به این موضوع اهتمام داشته باشند، پیشرفت کشور روز افزون خواهد بود.

* کدام رخداد در دوره کاری‌تان شما را تحت تأثیر قرار داده است؟

رویداد شاخص و تکان‌دهنده‌ای نداشته‌ام اما سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور باعث شد که کارم را جدی‌تر بگیرم.

هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده که مسیرم را به کلی تغییر دهد.

* خوشحال‌کننده‌ترین و غم‌انگیزترین خبرهای دوران خبرنگاری‌تان چه بوده است؟

غم‌انگیزترین خبر، حادثه گازگرفتگی در محله چهل دخترون شهرری حدود ۱۸ سال پیش بود که خانواده‌ای جان خود را از دست دادند.

همچنین حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه که کودکان و مردم را هدف قرار داد، بسیار متأثر کننده بود.

از سوی دیگر، خوشحال‌کننده‌ترین خبر، پیگیری‌ها و تلاش‌های رسانه‌ای برای انتقال آب سد ماملو به شهر پیشوا بود که باعث بهبود شرایط مردم شد.

* آیا شده خانواده به شما بگوید دست از کار پر استرس خبر بکشید؟

خانواده آرزو دارند که استرس کمتر باشد اما تا کنون هیچ‌کس نگفته که این شغل را ترک کنم.

* خبرنگاری در ایران از گذشته تاکنون چه تغییری کرده است؟

امروز خبرنگاری مردم‌محور شده است، بسیاری افراد به‌صورت بلاگر، اینفلوئنسر و خبرنگار محلی فعالیت می‌کنند.

استفاده مردم از اپلیکیشن‌ها و فضای مجازی به‌شدت افزایش یافته و ایران پس از برزیل رتبه دوم جهان در تعداد بلاگرها را دارد.

* چه موضوعاتی در حوزه خبری می‌تواند شما را خوشحال کند؟

ظهور امام زمان (عج) و پیروزی ایران در مقابل محور شرارت جهانی، از جمله آمریکا، اسرائیل و انگلیس که منجر به آزادی مظلومان جهان و به‌ویژه مردم غزه شود، خبرهایی هستند که مرا بسیار خوشحال می‌کنند.

* به نظر شما چند مسئولان پاسخگوی خبرنگاران هستند؟

اکثر مسئولان پاسخگو هستند و کمتر کسی طفره می‌رود، اما گاهی پاسخ‌ها شعاری است و برخی مسئولین فقط وعده می‌دهند بدون عمل.

* آیا در کار خود بیشتر میرزا بنویس هستید یا توانسته‌اید تأثیرگذار باشید؟

ما در چارچوب ساختار صدا و سیما فعالیت می‌کنیم و قضاوت درباره تأثیرگذاری را باید مردم داشته باشند.

* توصیه شما به مردم و مسئولان چیست؟

از مردم می‌خواهم مطالبه‌گر باشند.

همچنین از مسئولین می‌خواهم خبرنگاران را تحت فشار نگذارند، فضا را برای نقد و اطلاع‌رسانی آزاد فراهم کنند و از ابزار خبرنگاری علیه خود خبرنگاران استفاده نکنند، باید اجازه دهند جریان آزاد اطلاع‌رسانی و حقیقت‌گویی ادامه یابد.