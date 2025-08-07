تقدیر از تلاش خبرنگاران در انعکاس خدمات محرومیت زدایی و عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی تناکی، چهارشنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره رسانه‌ای ابوذر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای عرصه امنیت و سلامت، شهدای رسانه و شهدای مظلوم غزه، اظهار کرد: بیش از ۲۴۰۰ شهید از استان خراسان جنوبی تقدیم انقلاب شده و شهدای بزرگی همچون شهید ناصری و شهید صارمی چراغ راه ما در مسیر خدمت و ایستادگی هستند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید ناصری شامگاه افزود: در ایامی که تقارن با ماه صفر و در آستانه اربعین حسینی قرار داریم، توفیقی است که در جمع اصحاب رسانه حضور داریم و این فرصت را برای تقدیر از مجاهدت‌های بی‌وقفه شما عزیزان مغتنم می‌شماریم.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام‌های اخیر فرمود: حضرت آقا در پیام خود پس از جنگ اخیر، سه تبریک بیان کردند؛ نخست به‌خاطر مشت محکمی که بر دهان استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی زده شد، دوم به‌دلیل شکست سنگین رژیم اشغالگر، و سومین تبریک به‌خاطر انسجام ملی که در کشور شکل گرفت. در تحقق تبریک سوم، نقش فعالان رسانه‌ای و جهادگران تبیین بسیار برجسته و تعیین‌کننده بود.

سردار تناکی ادامه داد: این انسجام و روشنگری رسانه‌ای که پس از فتنه ۱۴۰۱ و در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، نتیجه تلاش‌های صادقانه و بی‌ادعای اهالی رسانه بود؛ به گونه‌ای که حتی دشمنان اعتراف کردند حاصل ۲۵ سال فعالیت تخریبی آن‌ها، در مدت کوتاهی نقش بر آب شد.

وی خاطرنشان کرد: در طول مدتی که در این منطقه مسئولیت داشتیم، بخش زیادی از اقدامات عمرانی، خدماتی و محرومیت‌زدایی قرارگاه شهید ناصری، از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم رسانده شد و این هم‌افزایی، موجب امیدآفرینی در میان جامعه شد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید ناصری با بیان اینکه رسانه‌ها حلقه واسط بین مردم و مسئولان هستند، گفت: خدمات رزمندگان سپاه پاسداران، به‌ویژه در حوزه امنیت و رسیدگی به مناطق محروم، بدون انعکاس رسانه‌ای شما عزیزان، به خوبی در جامعه تبیین نمی‌شد.

وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای خبرنگاران، گفت: امیدواریم همه ما در مسیر جهاد تبیین و دفاع از حقیقت موفق باشیم و با یاد شهدا و در سایه دعای خیر مردم، سربلند و عاقبت‌به‌خیر شویم.