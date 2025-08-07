به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، منابع بیمارستانی فلسطینی از شهادت دست کم ۴۱ نفر در حملات اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته به مناطق مختلف غزه خبر دادند.

بنا بر این گزارش، ۱۸ نفر از شهدا، کسانی بودند که در صف دریافت کمک‌های انسانی در نقاط مختلف توزیع ایستاده بودند که هدف حمله نظامیان صهیونیست قرار گرفتند.

در همین راستا، تیم اورژانس غزه از شهادت چهار نفر، از جمله دو کودک دختر، در پی حمله جنگنده‌های اسرائیلی به یک واحد مسکونی در غرب اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه خبر داد.

همچنین منابع درمانی گزارش دادند که در حملات هوایی به چندین منطقه دیگر غزه، ۱۳ تن دیگر نیز به شهادت رسیدند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت انسانی در نوار غزه همچنان فاجعه‌بار توصیف می‌شود و شمار قربانیان به طور مداوم در حال افزایش است.