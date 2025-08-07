مقام بهداشتی غزه از افزایش ۲۲۵ درصدی قطع عضو در جنگ غزه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما فلسطین، دکتر احمد نعیم، مدیرکل بیمارستان بازپروری و ساخت اعضای مصنوعی شیخ حمد غزه در اظهاراتی اعلام کرد: این مرکز روزانه حدود ۲۰۰ بیمار را در بخشهای توانبخشی، اعضای مصنوعی بدن، شنوایی و تعادل پذیرش میکند.
وی افزود: از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، شمار موارد قطع عضو در نوار غزه بیش از ۲۲۵ درصد افزایش یافته و به بیش از ۴۵۰۰ مورد جدید رسیده است. این در حالی است که پیش از جنگ، مجموع موارد قطع عضو تنها ۲۰۰۰ نفر بود. اکنون جمع کل قطع عضو به بیش از ۶۵۰۰ نفر رسیده است.
نعیم گفت: توان تولید بیمارستان برای اعضای مصنوعی، حداکثر ۱۵۰ عدد در سال است و با این تعداد قطع عضو، بیش از ۲۰ سال زمان نیاز است تا نیاز موجود پوشش داده شود.
وی افزود: تلاشهایی برای افزایش تولید سالانه به ۴۰۰ تا ۵۰۰ عدد در جریان است، اما محاصره اسرائیل مانع ورود مواد اولیه لازم شده است.
نعیم گفت: در برخی موارد، به دلیل غیردقیق بودن قطع عضو اولیه، بیمار نیازمند عمل جراحی مجدد برای قطع عضو میشود تا امکان نصب عضو مصنوعی مناسب فراهم شود.
وی افزود: کادر تخصصی بسیار محدود است و با توان مضاعف کار میکند. در عین حال، بیمارستان برای افزایش نیرو و توسعه تیم فنی در حال رایزنی با نهادهای حمایتی است.
از سوی دیگر، منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت غزه نیز نسبت به وضعیت بهداشتی وخیم هشدار داد و گفت: وضعیت هر روز بدتر میشود و اقشار آسیبپذیر به مرز فروپاشی کامل رسیدهاند.
وی از ابتلای ۹۵ کودک به بیماری میلیت شل حاد و ۴۵ مورد سندرم گیلنباره خبر داد.
البرش افزود: آمار مسمومیتهای غذایی و آبی در حال افزایش است و بیشتر آزمایشگاههای پزشکی توسط رژیم اشغالگر تخریب شدهاند.
به گفته البرش، رژیم اسرائیل مردم غزه را با بمباران، قحطی و شیوههای مختلف قتلعام میکند.
وی همچنین درباره پرتاب هوایی کمکها هشدار داد که این شیوه بسیار تحقیرآمیز است و حتی برخی افراد بر اثر آن جان خود را از دست دادهاند.
نظر شما