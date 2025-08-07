طراحی طبقه ایمن در مدارس اصفهان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فتحی صبح پنجشنبه در حاشیه تور بازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های عمرانی اداره کل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با تأکید بر ضرورت ورود مردم به طرح نهضت عدالت آموزشی، اعلام کرد که بیش از نیمی از پروژه‌های فعال نوسازی مدارس استان تحت این طرح اجرا می‌شوند.

نهضت عدالت آموزشی؛ از ابلاغ ریاست‌جمهوری تا مشارکت مردمی

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با اشاره به طرح ملی نهضت عدالت در فضاهای آموزشی، گفت: ریاست محترم جمهوری از ابتدای آغاز به کار خود، آموزش و پرورش را به عنوان اولویت اصلی دولت اعلام کرد. ایشان در هر نشست و گردهمایی بر اهمیت مدرسه‌سازی تأکید داشته‌اند، چرا که می‌دانند توسعه علمی، صنعتی، فرهنگی و حتی نظامی کشور از دل آموزش عمومی برمی‌خیزد.

وی افزود: طرح نهضت عدالت آموزشی با مسئولیت اصلی استانداران و مشارکت نهادهای مختلف همچون فرمانداری‌ها، ادارات کل نوسازی، آموزش و پرورش، و همچنین مردم در استان‌ها پیاده‌سازی شد. هدف این طرح، حل نظام مسائل اصلی آموزش و پرورش در بازه زمانی کوتاه‌مدت و یک تا دو ساله بود.

به گفته فتحی، طرح مذکور در قالب ۹ محور اصلی تدوین و به استان‌ها ابلاغ شد و هر استان بر اساس اولویت‌های خاص خود، بخش‌هایی از این محورها را اجرا می‌کند. در استان اصفهان، موضوعاتی نظیر تکمیل مدارس نیمه‌تمام، بازسازی مدارس فرسوده، و کاهش تراکم دانش‌آموزی به عنوان مسائل محوری شناسایی شده‌اند.

اجرای ۲۲۱ پروژه با مشارکت نهادها و مردم

فتحی با اشاره به جزئیات اجرایی نهضت عدالت آموزشی در استان اصفهان گفت: در چارچوب این طرح، ۲۲۱ پروژه در سطح استان تعریف شده که برای هر پروژه، تیم اجرایی مجزایی با مسئولیت پیگیری محلی تشکیل شده است. این تیم‌ها از میان دهیاران، بخشداران، معلمان، مدیران مدارس و حتی اولیای دانش‌آموزان انتخاب شده‌اند.

وی ادامه داد: برای هر پروژه اطلس مالی و اجرایی تهیه شده که در آن، منابع تأمین اعتبار مشخص گردیده است. برخی از پروژه‌ها توسط خیرین، برخی توسط نهادهای دولتی نظیر بنیاد برکت و بنیاد علوی، و تعدادی نیز از طریق مسئولیت اجتماعی صنایع و کارخانجات محلی تأمین اعتبار می‌شوند.

به گفته مدیرکل نوسازی مدارس استان، حدود ۴۰ پروژه با مسئولیت اجتماعی نهادهای دولتی یا کارخانه‌ها تعریف شده‌اند و بسیج، سپاه، و دیگر نهادها نیز در اجرای برخی پروژه‌ها مشارکت دارند.

مشارکت واقعی مردم؛ رمز موفقیت طرح نهضت

فتحی مشارکت مردم را مهم‌ترین محور موفقیت این طرح دانست و گفت: در بسیاری از شهرستان‌ها، مردم با تأمین مصالحی چون سنگ، سیمان، میلگرد، و حتی زمین و ماشین‌آلات ساخت‌وساز، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد پروژه‌ها ایفا کرده‌اند. همچنین حضور روحانیون، اولیای دانش‌آموزان و خود دانش‌آموزان در روند اجرایی پروژه‌ها، صحنه‌هایی کم‌نظیر از همراهی عمومی را رقم زده است.

وی افزود: کلیپ‌ها و گزارش‌هایی از این مشارکت گسترده مردمی توسط ادارات آموزش و پرورش تهیه و در سامانه ساطع که زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری است، بارگذاری شده‌اند و امکان رصد همه پروژه‌ها از این طریق برای مسئولان فراهم است.

بهره‌برداری از ۹۸ پروژه تا مهرماه

فتحی با اشاره به زمان‌بندی بهره‌برداری از پروژه‌ها گفت: از میان ۲۲۱ پروژه تعریف‌شده، ۴۲ پروژه تا پیش از آغاز هفته دولت به بهره‌برداری رسیده و ۶۰ پروژه دیگر نیز تا شهریور و مهر ماه تحویل داده خواهد شد. به این ترتیب، ۹۸ پروژه معادل ۴۵ درصد طرح‌ها، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: منابع مالی این طرح از محل اعتبارات مردمی، خیرین، و مشارکت نهادها تأمین شده و برای ۱۲۳ پروژه باقی‌مانده نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است. این پروژه‌ها شامل مدارس، فضاهای ورزشی، پژوهشی، و مراکز پرورشی هستند که بخش مهمی از نیازهای آموزش و پرورش استان را پاسخ خواهند داد.

ایجاد طبقه ایمن و بازسازی پناهگاه‌های مدارس

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تأمین ایمنی مدارس در برابر تهدیدات غیرمترقبه گفت: در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت شماری از فرماندهان، دانشمندان و کودکان کشورمان شد، تأکید دولت بر پدافند غیرعامل در مدارس افزایش یافته است.

وی افزود: از این پس در طراحی مدارس جدید، یک طبقه ایمن در نظر گرفته می‌شود که معمولاً در زیرزمین و با دیواره‌های بتنی مقاوم احداث خواهد شد. همچنین پناهگاه‌های قدیمی که در زمان جنگ ساخته شده‌اند اما اکنون به انبار یا فضاهای متروکه تبدیل شده‌اند، شناسایی و احصا شده‌اند و در دستور کار بهسازی قرار دارند.

فتحی اظهار کرد: فعال‌سازی پدافند غیرعامل در مدارس با جدیت در حال پیگیری است و در دو محور اصلی یعنی ایجاد طبقه ایمن و بازسازی پناهگاه‌ها دنبال می‌شود. این اقدام با هدف حفاظت حداکثری از جان دانش‌آموزان در شرایط بحران انجام می‌گیرد.

مدرسه‌ای برای امروز، ایمن برای فردا

فتحی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت هم‌زمان زیرساخت‌های سخت‌افزاری و محتوایی آموزش و پرورش، گفت: مدارسی که در قالب طرح نهضت ساخته می‌شوند، نه تنها از نظر ساختار عمرانی و ایمنی، بلکه از حیث تجهیزات فناورانه، هوشمندسازی و کیفیت فضای آموزشی، در سطح بالایی قرار دارند.

وی گفت: ما موظفیم مدارسی تحویل دانش‌آموزان دهیم که نه‌تنها فضاهای ناایمن و تراکم بالای دانش‌آموزی را کاهش دهد، بلکه امکان یادگیری با کیفیت، مجهز به امکانات روز و محیطی آرام و امن را نیز فراهم آورد