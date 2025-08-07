خون سیدالشهدا (ع) امت اسلامی را بازسازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، الهام شریفی صبح پنجشنبه در نشست مجازی سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری با تسلیت ایام اربعین حسینی و با اشاره به اینکه اسلام از ریخته شدن خون پاک حضرت اباعبدالله (ع) نیرو گرفت، اظهار کرد: حضرت با شهادت خودشان حماسه‌ای مقدس آفریدند، ایشان با روح بزرگ خویش کاری بزرگ به ابعاد همه تاریخ انجام دادند که الی یوم القیامه آثار و برکات آن ماندگار خواهد ماند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تنها خون شهید است که هاله‌ای از نور دور خود دارد، ادامه داد: در طول تاریخ خون‌های زیادی برای اسلام ریخته شدند که اسلام را حفظ کرده و عامل قوت و قدرت، موج‌آفرینی و حرکت‌بخشی به جامعه بشری شدند.

شریفی با تصریح اینکه هر چه هدف عالی‌تر باشد خون‌بهای سنگین‌تری باید پرداخته شود، بیان کرد: خون پاک ثارالله (ع) در راه اهداف عالی خلقت بوده و جریان و موجی که ایجاد کرد، عزت و اقتداری که آفرید و حماسه‌ای که خلق کرد به مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تر از خون دیگر شهدای والامقام است.

وی اظهار کرد: هر چه هدف عالی‌تر باشد و هر چه روح انسان این اهداف عالی را عمیق‌تر و دقیق‌تر بشناسد، خون‌بهای سنگین‌تری برای حفظ و حراست از آن اهداف پرداخت خواهد کرد همچنان که حضرت اباعبدالله (ع) با حماسه عاشورا و ریخته شدن خون‌های مطهر، نهال اسلام را حفظ کردند و به آن نیرو بخشیدند.

دستاوردهای شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

شریفی با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خون‌های بزرگی ریخته شد و موج‌های بزرگی ایجاد کرد، افزود: اما این خون‌ها دستاوردهای بزرگی داشت که با هزینه‌های بزرگ هم کسب نمی‌شد و این جنگ باعث همدلی و همنوایی، وحدت و انسجام آحاد ملت ایران بود. دیدیم که همان جوانان طرفدار زن، زندگی، آزادی پشت سر رهبری ایستادند و از مملکت و نظام حمایت کردند.

وی با اشاره به اینکه خون‌های بزرگ انسان‌ساز است، افزود: خون حضرت اباعبدالله (ع) قهرمانانی را به جامعه معرفی کرد که موج عزت، غیرت، صلابت، حمیت و شجاعت و آزادمردی ایجاد کردند و حیات تازه‌ای به عالم هستی بخشیدندکه این، ویژگی شخصیت و قیام حماسی حضرت است.

شریفی با بیان اینکه قیام اباعبدالله (ع) روح‌ها را از سستی و رخوت خارج ساخت، افزود: روح بزرگ ایشان توانست این حرکت را در اذهان و قلوب انسان‌ها بیافریند، خون‌ها را در رگ‌ها به جوش آورد و جان‌ها را به سمت مقاومت و حماسه سوق داد.

این مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به تفاوت در خون‌های ریخته شده، افزود: خون‌هایی که برخی پادشاهان ظالم در طول تاریخ ریختند، مردم را دچار وحشت و ترس می‌کرد و به خانه‌های خود پناه می‌بردند اما نوعی از خون‌ها وقتی ریخته شدند، روشنایی و صفا آفریدند و جامعه را نورانی کردند، ترس و وحشت را از بین بردند و به جامعه روح و شخصیت عطا کردند.

خون شهدا شخصیت‌آفرین است

شریفی اضافه کرد: از اواخر حکومت عثمان تا بنی امیه خاصه تا زمان معاویه، جامعه اسلامی احساس خودتحقیری داشت و روح رعب و اختناق بر جامعه حاکم بود، امام حسین (ع) در چنین شرایطی قیام کردند و این فضای تاریک و محدود و سراسر تحقیر را در هم شکستند و به جامعه شخصیت بخشیدند.

وی با اشاره به اینکه با قیام اباعبدالله (ع) مردم و جامعه احساس شخصیت کرد، افزود: ایشان و یارانشان با خون خود در راه اهداف عالی خلقت این مهم را محقق کردند و جامعه خودتحقیر را هویت بخشیدند و حس استغنا و بی‌نیازی به جامعه دادند تا مردم فلسفه حیات را بشناسند و هدفمندانه برایش تلاش کنند.

شریفی هوشیاری، بصیرت و استغنای روح برای شناخت امام را مهم ارزیابی و اظهار کرد: اگر این بصیرت اتفاق نیفتد ممکن است مانند مردم کوفه که سابقه دو امام کشی دارند، در جرگه کسانی قرار بگیریم که مقابل امامشان ایستادند.

وی با اشاره به اینکه رمز سرپا بودن جامعه همین استغنا، شناخت فلسفه حیات و داشتن حس شخصیت در مردم است، ادامه داد: ملتی که از درون قوی باشد، روحیه صبر و استقامت و آگاهی و بصیرت داشته باشد، هیچ نیرویی او را از پا در نخواهد آورد.

برکات خون سیدالشهدا (ع)

شریفی با تأکید بر اینکه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ما را به خودباوری رساند، تصریح کرد: ایمان به داشته‌ها و توانمندی‌ها که بر اثر هجمه‌های شدید، عملیات‌های روانی و تبلیغات سو دشمن در بین مردم خاصه جوانان کمرنگ شده بود با این جنگ، تقویت شد و بسیاری از آنانی که گرفتار خودتحقیری حاصل از تبلیغات دشمن شده بودند، باور و ایمان خود را بازیافتند. همه باور کردیم که کشورمان در عرصه‌های مختلف قدرتمند است و جلوی قدرت‌های جهانی ایستادگی کردیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه این شخصیت و خودباوری ملت باید حفظ شود، افزود: پیامبر (ص) نیز به اعراب جاهلی شخصیت بخشیدند و بر طبق آیه ۲۴ از سوره انفال مردم را برای عزت‌بخشی و دادن شخصیت و هدف در زندگی دعوت کردند تا روحشان غنی شود، آنان نیز پذیرفتند و از رسوم جاهلیت خود را دست برداشتند.

شریفی تأکید کرد: ملت با شخصیت که به کلمه «لا اله الا الله» ایمان آورده هیچ‌گاه زیر بار ظلم و ذلت نمی‌رود و زرق و برق ظاهری دنیا او را نمی‌فریبد.

وی با بیان اینکه عبیدالله شخصیت مردم کوفه را از آنها سلب کرده و فضای اختناق و خفقان ایجاد کرده بود، ادامه داد: لذا یک شاعر عرب در ترسیم شرایط مردم کوفه نسبت به اباعبدالله (ع) سروده است که «قلوبهم معک و سیوفهم علیک» یعنی قلب‌ها با امام (ع) اما شمشیرها علیه ایشان بود زیرا عزت نفس و شخصیت نداشتند و زود می‌ترسیدند و صحنه دفاع از امام (ع) را از ترس حاکمان بنی امیه، خالی گذاشتند.

شریفی با بیان اینکه قیام و قعود مردم کوفه از روی بصیرت و آگاهی نبود، گفت: آنان در یک لحظه شور انقلابی می‌یافتند و لحظه بعدی از شور می‌افتادند و میدان را خالی می‌کردند، در یک لحظه برای امام (ع) نامه می‌فرستادند و در لحظه بعد پشت ایشان را خالی می‌کردند، به استقبال سفیر امام (ع) رفتند اما لحظه‌ای بعد از ترس حاکمان، او را تنها گذاشتند تا مظلومانه به شهادت برسد.

احیا و اصلاح جامعه؛ هدف قیام عاشورا

وی ادامه داد: حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شخصیت از دست رفته مردم را به آنان بازگرداندند و مردمی که تا دیروز از ترس عبیدالله و یزید و دیگران دور سفیر اباعبدالله (ع) را خالی نگهداشتند و خیانت کردند، با ریخته شدن خون حضرت و یارانشان در کربلا بازسازی شدند و شخصیت از دست رفته خود را بازیافتند.

این مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه امام حسین (ع) مصلح بودند و با هدف اصلاح در امت پیامبر (ص) قیام کردند، تصریح کرد: مردم کوفه با خون ثارالله بیدار و اصلاح شدند و به گواه تاریخ در کمتر از سه سال از عاشورای حسینی، قیام‌های متعدد برای خونخواهی در کوفه راه افتاد؛ کوفیان توبه و استغفار کردند و از کرده خود در عدم همراهی اباعبدالله (ع) پشیمان شدند.

شریفی هدف و کارکرد حماسه عاشورا را احیاگری و اصلاح جامعه دانست و توضیح داد: تأسی به قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باعث شد که انقلاب اسلامی به ثمر بنشیند و ما خودمان را از شرق و غرب بی‌نیاز بدانیم. تأسی به عاشورا به ما آموخت که به تصریح قرآن در سوره فاطر، همه ما نیازمندان به خدا هستیم و خدا غنی ستوده شده است.

وی با ذکر اینکه روح حماسی عاشورا به پیروان و دوستداران اباعبدالله (ع) در طول تاریخ تسری یافت، افزود: ما نیز باید در ساحت عملی به این روح حماسی دست یابیم و به استغنای روح برسیم تا بتوانیم این روحیه را به آیندگان منتقل کنیم.