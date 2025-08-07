روش جدید کشت ذرت در خوسف؛ مصرف آب به نصف رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خبیری صبح پنجشنبه در گفت و گو با رسانهها بیان کرد: از ۱۳۰ هکتار کشت ذرت در شهرستان، ۲۳ هکتار آن با آرایش کشت ۱۴۰ سانتیمتری کشت شده است.
وی با بیان اینکه در این آرایش کشت فاصله بین ردیفهای کشت ذرت به جای ۷۵ سانتیمتر معمول، به ۱۴۰ سانتیمتر افزایش مییابد، افزود: همچنین در دو طرف این ردیفهای پهنتر، ذرت کشت که باعث حفظ تراکم بوتهها در واحد سطح میشود.
خبیری با بیان اینکه استفاده از روش جدید آرایش کشت، میزان آب مصرفی را در مقایسه با سیستم غرقابی تا ۴۰ درصد کاهش داده است، افزود: این کاهش چشمگیر با کم شدن تعداد فاروها از ۱۳۳ به ۷۰ عدد محقق شده است.
رئیس جهاد کشاورزی خوسف اظهار کرد: همچنین، در مقایسه با سیستم آبیاری قطرهای، مصرف آب از پنج هزار مترمکعب به حدود چهار هزار مترمکعب کاهش یافته که نشاندهنده صرفهجویی قابل توجه در منابع آبی است.
وی بیان کرد: سبز شدن یکنواخت بذر، افزایش تولید در واحد سطح، کاهش هزینه کاشت با توجه به مصرف نوار تیپ کمتر، کاهش مصرف آب، بهبود تهویه و نورگیری، بهبود کنترل علفهای هرز و تسهیل در عملیات داشت شامل سمپاشی و وجین از دیگر مزایای آرایش کشت جدید است.
