انتقال ۵۵ زائر مصدوم از عراق به مرز مهران

حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعات بامداد پنجشنبه ۱۶ مردادماه، دو دستگاه اتوبوس آمبولانس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، ۱۱ زائر مصدوم را از بیمارستانهای شهرهای نجف و کربلا به خاک ایران منتقل کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام با اعلام این خبر گفت: این عملیات امدادی ساعت ۰۳:۲۰ بامداد آغاز شد و زائران پس از تحویلگیری توسط نجاتگران هلالاحمر ایلام به اتوبوسهای آمبولانس اورژانس منتقل شدند و جهت ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسین (ع) در شهر مهران اعزام شدند.
وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای امدادی در مرز مهران افزود: زائرانی که از کشور عراق وارد مرز مهران میشوند، بلافاصله با همکاری جمعیت هلالاحمر و اورژانس تحویل گرفته شده و به نزدیکترین مراکز درمانی استان منتقل میگردند.
وی ادامه داد: همچنین از آغاز اجرای طرح ملی اربعین حسینی تاکنون، مجموعاً ۵۵ مصدوم و ۳ فوتی از کشور عراق توسط اتوبوس آمبولانس و آمبولانسهای جمعیت هلالاحمر وارد مرز مهران شدهاند.
نظر شما