زوج آران وبیدگلی تمام دارایی خودرا به بیمارستان امام حسن (ع) اهداکردند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در مراسمی که به پاس این اقدام انساندوستانه برگزار شد، از آقای حاج علیاکبر ذوالفقاری و همسر وی حاجیه خانم حاجی غیاثیان که جواهرات و دیگر داراییهای خود را به ارزش تقریبی یک میلیارد تومان برای این پروژه حیاتی اهدا کردهاند، تجلیل شد.
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا فرهنگ امام جمعه آران و بیدگل، در این مراسم ضمن تقدیر از این حرکت الهامبخش گفت: چنین اقدامات خیّرانهای نشانهای از ایمان عمیق و مسئولیتپذیری اجتماعی است و امید میرود با پیگیریهای مستمر دانشگاه علوم پزشکی و مشارکت دیگر نیکوکاران، این بیمارستان هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
فرشته سعدآبادی سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل، نیز این اقدام را گامی ارزشمند در مسیر تحقق عدالت درمانی دانست و افزود: هر گام خیر در عرصه سلامت، نهتنها برای مردم منطقه مفید است، بلکه در پیشگاه الهی نیز دارای اجر و پاداشی عظیم خواهد بود.
علی یوسفیان سرپرست بیمارستان سیدالشهدا (ع) آران و بیدگل نیز، با اشاره به مشارکت ۶۰۰ میلیارد ریالی خیرین در سال گذشته، از تداوم این همدلی و همراهیها برای تکمیل بیمارستان امام حسن (ع) ابراز امیدواری کرد.
بر پایه این گزارش حاجیه خانم غیاثیان بانوی نیکوکار این زوج، در حال حاضر در بستر بیماری قرار دارد که حاضران در مراسم برای سلامتی و طول عمر وی دعا کردند.
