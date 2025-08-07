نام نویسی ۵۱ هزار هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دهقانی افزود: از این شمار ۳۰ هزار تن آقا و ۲۱ هزار تن خانم هستند.

وی گفت: تاکنون ۴۷ هزار هرمزگانی از مرز خارج شده‌اند که بیش از ۹۰ درصد از مرز شلمچه بوده است.

مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: نام نویسی در سامانه سماح تا ۲۲ مرداد، یک روز مانده به اربعین ادامه دارد.

دهقانی گفت: زائران پیاده روی اربعین برای دریافت ارز و خدمات بیمه‌ای حتماً باید در سامانه سماح نام نویسی، و کد رهگیری دریافت کنند.

وی افزود: به هر زائر پیاده روی اربعین ۲۰۰ هزار دینار ارز اختصاص می‌یابد.

مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: نام نویسی زائران برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir الزامی است.