حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش بادهای جنوبی در پنج روز آینده، رطوبت و شرجی هوا در سطح استان روند افزایشی خواهد داشت.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در این مدت غبار محلی و مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان خواهند بود و خلیج فارس در پنج روز آینده از وضعیت نسبتاً پایداری برخوردار است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی گاهی جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۶ کیلومتر بر ساعت پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا: ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.