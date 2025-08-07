توسعه خدمات با رویکرد محله‌ محور در اولویت دولت چهاردهم است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح یک مرکز سلامت روان اجتماعی در بندرانزلی در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اهمیت توسعه خدمات سلامت روان گفت: یکی از برنامه‌های کلیدی دولت چهاردهم ارائه خدمات به شکل محله‌محور است تا دسترسی مردم به این خدمات آسان‌تر و اثرگذاری آنها بیشتر شود.

وی با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات روان‌پزشکی و اجتماعی به افراد دچار مشکلات روانی و اجتماعی افزود: این مرکز به منظور پاسخگویی به نیاز افرادی که به هر دلیل با مسائل روانی و اجتماعی مواجه هستند راه‌اندازی شده و مراجعه کنندگان می‌توانند با مراجعه به این مراکز از خدمات تخصصی بهره‌مند شوند.

استاندار گیلان ادامه داد: مشکلات اجتماعی در سراسر جهان به‌عنوان یک چالش جدی مطرح است و زندگی صنعتی امروزی پیچیدگی‌های بیشتری به سلامت روان افزوده است از این رو، ارائه خدمات بهداشتی و روان‌پزشکی به شکل گسترده‌تر و هدفمند، از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر امروز است.

حق‌شناس با اشاره به مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: دانشگاه علوم پزشکی بهتر است در همه شهرستان‌های گیلان مراکز سلامت روان اجتماعی را راه‌اندازی کند تا ضمن پوشش کامل خدمات، کیفیت زندگی مردم بهبود یابد.

وی در پایان تاکید کرد: ارتقای سلامت روان جامعه، نه تنها موجب افزایش رفاه اجتماعی می‌شود بلکه به کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش بهره‌وری در جامعه کمک شایانی خواهد کرد.